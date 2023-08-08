Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Fakta Tom Brady Akuisisi Birmingham City

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 08 Agustus 2023 |00:08 WIB
Fakta Tom Brady Akuisisi Birmingham City
Tom Brady akuisisi klub Liga Inggris Birmingham City (FOTO: Instagram Tom Brady)
A
A
A

BERIKUT fakta Tom Brady akuisisi Birmingham City. Baru-baru ini sang legenda American Football Tom Brady tengah menjadi sorotan banyak publik dunia.

Bagaimana tidak, dirinya tengah viral di media sosial karena baru saja mengakuisisi sebuah klub bola asal liga Inggris yakni Birmingham City. Hal ini secara tidak langsung membawa Tom Brady masuk menjadi investor baru sekaligus menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Penasihat di Birmingham City.

Tom Brady

Berikut Okezone merangkum fakta Tom Brady akuisisi Birmingham City.

Fakta Tom Brady Akuisisi Birmingham City

Melalui laman media sosial Instagram pribadi miliknya @tombrady, mengumumkan kepada publik secara lengkap bahwa secara resmi dirinya telah tergabung ke dalam Birmingham City

"Jadi inilah kesepakatannya, saya secara resmi bergabung di Klub Sepak Bola Kota Birmingham," kata Brady dalam video media sosial.

Melansir dari laman Daily Mail, juga menjelaskan bahwa ternyata kepemilikan Tom Brady di Birmingham City disambut dengan meriah oleh para publik dan atletnya. Sebab kedatangan Brady merupakan sebuah langkah penting untuk membangkitkan kembali gairah para penggemar sepak bola liga Inggris dan juga fans Birmingham City.

