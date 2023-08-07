Hasil Real Madrid U-18 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championships 2023: Los Blancos Muda Menang 5-3

DENPASAR – Real Madrid U-18 berhasil memetik kemenangan atas Kashima Antlers U-18 di matchday pertama International Youth Championships (IYC) 2023, pada Senin (7/8/2023) malam WIB. Bemraun di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, Bali, tim muda dari Los Blancos tersebut menang dengan skor telak 5-3.

Dengan hasil itu, Real Madrid U-18 memastikan diri memimpin klasemen sementara grup IYC 2023. Sementara Kashima Antlers U-18 menempati dasar klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid U-18 langsung menggempur pertahanan Kashima Antlers U-18 sejak menit awal pertandingan. Hasilnya pun langsung berbuah manis dengan mencetak gol cepat pada menit ke-4 lewat gol yang dicetak Jacobo Ortega.

Jacobo lagi-lagi menjadi momok mengerikan untuk Kashima Antlers U-18. Pasalnya, dia berhasil kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-10 sekaligus membawa Real Madrid U-18 unggul 2-0.

Tim muda Los Blancos -julukan Real Madrid- ini tampil cukup dominan sehingga lagi-lagi berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-30. Kali ini gol tersebut dicetak oleh Alejandro Sanchez. Namun lima menit berselang, Kashima Antlers U-18 sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-3 lewat gol Tokuda Homare.

Hanya berselang satu menit, Kashima Antlers U-18 secara mengejutkan kembali memperkecil kedudukan menjadi 2-3 lewat tendangan Oyame Koji. Real Madrid U-18 berhasil merespons gol tersebut lewat gol yang dicetak oleh Jacobo pada menit ke-41. Pada akhirnya, Real Madrid U-18 unggul sementara di babak pertama dengan skor 4-2.