Kisah Vincenzo La Porta, Suporter Napoli yang Ditangkap Setelah 11 Tahun Lolos dari Polisi

KISAH Vincenzo La Porta, suporter Napoli yang ditangkap setelah 11 tahun lolos dari polisi akan diulas Okezone. Vincenzo La Porta merupakan seorang buronan yang selama ini dicari oleh polisi Italia.

Dilansir dari BBC, Vincenzo La Porta berhubungan dengan geng kejahatan terorganisir di Naples, Italia. Organisasi mafia tersebut bernama Camorra.

Vincenzo La Porta merupakan pelaku kriminal yang terlibat dalam berbagai kejahatan khususnya praktik penggelapan pajak dan penipuan. Setelah buron selama 11 tahun, akhirnya Vincenzo La Porta berhasil ditangkap polisi Italia.

Uniknya penangkapannya bisa dilakukan setelah sebuah foto memperlihatkan dirinya ikut merayakan keberhasilan Napoli juara Liga Italia 2022-2023. Dia berada di antara para penggemar Napoli dengan mengenakan topi bisbol dan melambai-lambaikan warna biru langit dan putih lambang dari tim kesayangannya.

“Dengan gelar juara dari klub Napoli, La Porta tidak bisa menahan diri untuk tidak merayakannya,” ujar Polisi dalam keterangan resminya.

Dia mampu menghilang dari kejaran polisi selama lebih dari satu dekade sebelum akhirnya diringkus. Pihak berwenang tanpa henti mengejar Vincenzo La Porta, melacak pergerakan transaksi keuangannya dan aktivitas secara daringnya dengan cermat dan menantikannya untuk melakukan blunder.