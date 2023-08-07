Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Benarkah Perempuan Cantik Asal Korsel Ini Mau Mualaf demi Asnawi Mangkualam? Ini Faktanya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:23 WIB
Benarkah Perempuan Cantik Asal Korsel Ini Mau Mualaf demi Asnawi Mangkualam? Ini Faktanya
Asnawi Mangkualam sempat berfoto dengan perempuan cantik asal Korea Selatan. (Foto: Instagram/bitnada_beauty)
A
A
A

BENARKAH perempuan cantik asal Korea Selatan ini mau mualaf demi Asnawi Mangkualam? ini faktanya.

Nama kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar kembali menjadi sorotan publik pecinta sepakbola tanah air.

Pasalnya, beredar di dunia maya potret dirinya yang mengenakan jersey klubnya di Korea Selatan, Jeonnam Dragons bersama seorang perempuan cantik yang tidak diketahui identitasnya.

Berawal dari beredarnya foto tersebut, muncul rumor yang mengatakan jika perempuan tersebut adalah kekasih Asnawi. Bahkan ada pula yang mengatakan jika sang perempuan bersedia menjadi mualaf hanya demi Asnawi.

Hal itu diketahui dalam sebuah video youtube yang diunggah oleh channel youtube @Online News pada 27 Juli 2023 lalu.

Asnawi Mangkualam bersama perempuan cantik asal Korea Selatan

Dalam video berdurasi 2 menit 52 detik tersebut, channel Online News menyematkan judul video bertuliskan "CEWEK KOREA PILIH MUALAF KARENA ASNAWI ! Netizen: Beruntung Sekali Nasip Bek Timnas Indonesia Ini".

Lantas apakah video tersebut benar adanya? berikut adalah faktanya.

Setelah dilakukan penelusuran, dalam video tersebut narator video menjelaskan tentang sosok perempuan yang berfoto dengan Asnawi Mangkualam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646619/pertarungan-krusial-bundesliga-2025-di-pekan-ini-live--eksklusif-di-rcti-hra.webp
Pertarungan Krusial Bundesliga 2025 di Pekan Ini Live & Eksklusif di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/bek_timnas_indonesia_kevin_diks.jpg
5 Kandidat Siap-Siap! PSSI Pastikan Seleksi Pelatih Timnas Indonesia Lebih Ketat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement