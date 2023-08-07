Benarkah Perempuan Cantik Asal Korsel Ini Mau Mualaf demi Asnawi Mangkualam? Ini Faktanya

Asnawi Mangkualam sempat berfoto dengan perempuan cantik asal Korea Selatan. (Foto: Instagram/bitnada_beauty)

BENARKAH perempuan cantik asal Korea Selatan ini mau mualaf demi Asnawi Mangkualam? ini faktanya.

Nama kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar kembali menjadi sorotan publik pecinta sepakbola tanah air.

Pasalnya, beredar di dunia maya potret dirinya yang mengenakan jersey klubnya di Korea Selatan, Jeonnam Dragons bersama seorang perempuan cantik yang tidak diketahui identitasnya.

BACA JUGA: Begini Respons Asnawi Mangkualam Usai Pratama Arhan Akhirnya Main untuk Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang 2023

Berawal dari beredarnya foto tersebut, muncul rumor yang mengatakan jika perempuan tersebut adalah kekasih Asnawi. Bahkan ada pula yang mengatakan jika sang perempuan bersedia menjadi mualaf hanya demi Asnawi.

Hal itu diketahui dalam sebuah video youtube yang diunggah oleh channel youtube @Online News pada 27 Juli 2023 lalu.

Dalam video berdurasi 2 menit 52 detik tersebut, channel Online News menyematkan judul video bertuliskan "CEWEK KOREA PILIH MUALAF KARENA ASNAWI ! Netizen: Beruntung Sekali Nasip Bek Timnas Indonesia Ini".

Lantas apakah video tersebut benar adanya? berikut adalah faktanya.

Setelah dilakukan penelusuran, dalam video tersebut narator video menjelaskan tentang sosok perempuan yang berfoto dengan Asnawi Mangkualam.