Diskusi dengan Persija Jakarta Jadi Penyebab PSSI Hapus Unggahan Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023?

JAKARTA – PSSI tiba-tiba saja menghapus unggahan daftar 26 pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 untuk Piala AFF U-23 2023 di media sosial resmi mereka. Ternyata hal itu disebabkan karena PSSI masih berdiskusi dengan salah satu klub terkait pemanggilan pemain.

Klub yang dimaksud adalah Persija Jakarta. Menurut pemaparan Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra sajfri, saat ini pihak pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong pun sedang berdiskusi dengan Persija membahas terkait pemanggilan pemain untuk pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-23 tersebut.

Ya, menghilangnya posting-an terkait 26 nama pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 itu menimbulkan pertanyaan mengapa harus dihapus. Kemungkinan, rilis tersebut dihapus karena adanya kesalahan pada nama klub yang dibela Haykal Alhafiz karena dituliskan sebagai pemain Persija Jakarta, sementara dia adalah pemain PSIS Semarang.

Kendati demikian, tampaknya hal itu bukan menjadi alasan utama. Pasalnya, Indra Sjafri mengatakan bahwa saat ini Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U-23 tengah berdiskusi secara khusus dengan Persija Jakarta perihal pemanggilan pemain.

“Tadi kita sudah dengan beberapa klub yang ada pemainnya, termasuk hari ini khusus dengan persija berdiskusi,” kata Indra Sjafri kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (7/8/2023).

Tampaknya pihak PSSI masih melakukan negosiasi dengan pihak Persija Jakarta. Indra Sjafri pun menyampaikan kalau belum mengetahui hasil diskusi antara pihak Shin Tae-yong dengan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.