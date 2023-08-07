PT Bursa Efek Indonesia Kolaborasi dengan Yayasan Bakti Sepak Bola: Demi Kemajuan Sepakbola Tanah Air

JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menjalin kerjasama dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia yang didirikan oleh PSSI. Kolaborasi itu berbentuk dana yang diberikan BEI untuk memajukan sepakbola Indonesia.

Dalam meresmikan kerjasama tersebut, penandatanganan nota kesepakatan (MoU) pun dilakukan di gedung Bursa Efek Indonesia, Sudirman, Jakarta Pusat, pada Senin (7/8/2023) sore WIB.

Direktur Utama (Dirut) PT Bursa Efek Indonesia, Iman Rahman, secara resmi menyampaikan kerja sama tersebut. Iman menjelaskan kalau ini merupakan bentuk komitmen mereka untuk kemajuan sepak bola Indonesia.

"Pada hari ini, BEI mendapat kesempatan kerja sama dengan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia. Kerja sama in akan menjadi inisiatif baru sekaligus komitmen antara BEI dan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia untuk bersinergi bersama dalam meningkatkan literasi pasar modal kepada para anggota dan komunitas yang berada di naungan Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia," papar Iman kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Senin (7/8/2023).

Sementara itu, Erick selaku Ketua Umum (Ketum) PSSI dan juga ketua Yayasan Bakti Sepak Bola Indonesia, mengaku sangat senang dengan adanya kerja sama ini. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para donatur serta PT Bursa Efek Indonesia karena telah percaya untuk transformasi sepak bola Tanah Air.

"Saya senang sekali, rupanya logo yayasan kita, ada hati di lapangan itu benar kejadian. Karena tidak mungkin kita akan tranformasi sepak bola tanpa adanya kolaborasi. Jadi terima kasih sekali saya ucapkan," ucap Erick Thohir.