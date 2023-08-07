Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Rafael Struick dan Ramadhan Sananta Siap Main Bareng!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:54 WIB
Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023: Rafael Struick dan Ramadhan Sananta Siap Main Bareng!
Rafael Struick bakal membela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 akan diulas Okezone. PSSI secara tidak sengaja mengunggah daftar pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U-23 2023.

Pengumuman itu disampaikan PSSI di dua akun media sosial mereka, yakni Instagram dan Twitter (@pssi). Namun, berselang beberapa menit setelah pengumuman, PSSI menghapus unggahan tersebut.

Daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 bocor

(Daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 sempat bocor. (Foto: Twitter/@pssi)

Hanya saja, daftar nama yang dibawa keburu dicapture, sehingga 26 nama yang dipanggil pun sudah tersebar. Melihat daftar nama yang dipanggil, Shin Tae-yong hampir dapat memainkan seluruh pemain terbaiknya.

Tercatat hanya Marselino Ferdinan (KMSK Deinze), Pratama Arhan (Tokyo Verdy) dan Elkan Baggott (Ipswich Town) yang absen. Di luar itu, nama-nama terbaik dapat diandalkan Shin Tae-yong.

Lantas, formasi apa yang bakal diandalkan Shin Tae-yong di Piala AFF U-23 2023? Pelatih asal Korea Selatan itu diprediksi menggunakan formasi 4-3-3.

Dalam pola ini, posisi kiper dipercayakan kepada Ernando Ari. Selanjutnya empat bek sejajar ada Bagas Kaffa, Rizky Ridho, Alfeandra Dewangga dan Haykal Alhafiz.

