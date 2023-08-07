Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tolak Gaji Rp2,9 Triliun dari Al Ittihad, Mo Salah Pilih Bertahan di Liverpool

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |17:44 WIB
Tolak Gaji Rp2,9 Triliun dari Al Ittihad, Mo Salah Pilih Bertahan di Liverpool
Mohamed Salah pilih bertahan di Liverpool ketimbang gabung klub Arab Saudi, Al Ittihad (Foto: UEFA)
A
A
A

LIVERPOOL – Mohamed Salah menjadi nama besar lain yang dikabarkan bakal hengkang ke Liga Arab Saudi. Menanggapi rumor tersebut, Ramy Abbas selaku agen sang pemain memastikan bintang asal Mesir itu bakal tetap bertahan di skuad The Reds -julukan Liverpool- musim depan.

Sebelumnya, klub Arab Saudi, Al Ittihad menjadi salah satu yang paling kencang dikaitkan dengan Mohamed Salah. Klub sembilan kali juara Liga Arab Saudi itu bahkan digadang-gadang siap menggelontorkan dana besar demi mendapatkan jasa sang pemain.

Selain tawaran transfer yang tinggi, Salah juga digoda dengan gaji besar, yakni sekitar 155 juta poundsterling (Rp2,9 triliun) per dua musim. Namun demikian, tawaran-tawaran tersebut belum bisa dikonfirmasi kebenarannya.

Terlebih lagi, Abbas menegaskan Salah akan tetap bertahan di Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Sarjana Hukum Leicester University itu mengatakan, Salah tidak perlu menandatangani perpanjang kontrak musim lalu jika ingin hengkang.

“Jika kami mempertimbangkan untuk meninggalkan Liverpool tahun ini, kami tidak akan memperbarui kontrak di klub musim panas lalu,” kata Abbas dilansir dari akun twitter Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Senin (7/8/2023).

“Mohamed Salah tetap berkomitmen untuk Liverpool,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
