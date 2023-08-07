Link Live Streaming RCTI+ Real Madrid U-18 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championship 2023, Klik di Sini!

LINK live streaming Real Madrid U-18 vs Kashima Antlers U-18 di International Youth Championships (IYC) 2023 dapat Anda saksikan di RCTI+. Laga di hari pertama IYC 2023 itu pun akan berlangsung di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada Senin (7/8/2023) pukul 19.30 WIB.

Setelah Timnas Indonesia U-17 melakoni dua laga spesial melawan Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U-18, turnamen IYC 2023 pun resmi digelar pada hari ini. Kedua laga tersebut disebut special match karena di luar dari agenda resmi IYC 2023.

Sebab seperti yang diketahui, IYC 2023 sejatinya hanya diikuti oleh empat tim saja. Keempat klub tersebut adalah Kashima Antlers U-18, Real Madrid U-18, Barcelona Juvenil A atau Barcelona U-19, dan Bhayangkara Presisi FC.

Keempat tim akan saling bertemu satu sama lain dan dua tim teratas di fase grup tersebut akan lolos ke partai final. Lalu dua tim terbawah akan memperebutkan peringkat ketiga di turnamen usia muda itu.

Laga Bhayangkara Presisi FC vs Barcelona U-19 menjadi partai pembuka IYC 2023 dan kick off pada hari ini, Senin (7/8/2023) pukul 16.00 WIB. Lalu setelahnya barulah Real Madrid U-18 akan melawan Kashima Antlers U-18.

Jelang laga tersebut, Kashima Antlers U-18 mendapatkan keuntungan yang tak dimiliki Real Madrid U-18. Sebab tim muda asal Jepang tersebut sudah menjajal Stadion Ngurah Rai saat menang 3-2 atas Timnas Indonesia U-17 pada Sabtu 5 Agustus 2023.