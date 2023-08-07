Daftar 26 Pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 Bocor, Shin Tae-yong Rebut Trofi Perdana?

DAFTAR 26 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 bocor. PSSI lewat akun media sosial mereka, @pssi, membagikan daftar 26 pemain yang diproyeksikan tampil di Piala AFF U-23 2023 pada Senin, (7/8/2023) siang WIB.

Sayangnya beberapa menit setelah dirilis, PSSI menghapus unggahan tersebut. Hingga kini, PSSI belum mengunggah ulang postingan tersebut.

(Daftar 26 pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 bocor. (Foto: Twitter/PSSI)

Meski sudah dihapus, banyak pihak yang telah mengcapture unggahan PSSI tersebut. Terlihat dari 26 nama pemain yang dibawa, Shin Tae-yong bisa dibilang dapat memainkan pemain-pemain terbaik yang dimilikinya.

Dari skuad juara SEA Games 2023, hanya dua pemain andalan yang absen yakni Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Pratama Arhan (Tokyo Verdy). Kedua pemain ditengarai tak dilepas klub masing-masing yang tengah berkompetisi.

Di luar Marselino Ferdinan dan Pratama Arhan, Shin Tae-yong bisa menyertakan pemain-pemain terbaiknya. Di posisi kiper ada kiper Persebaya Surabaya, Ernando Ari. Selanjutnya di posisi bek tengah ada Muhammad Ferarri, Komang Teguh, Rizky Ridho dan Alfeandra Dewangga.

Kemunculan Komang Teguh cukup mengejutkan, mengingat bek milik Borneo FC ini baru saja dikenai sanksi AFC, yakni larangan tampil di enam pertandingan (efek keributan di final sepakbola SEA Games 2023). Selanjutnya di lini sentral ada Fajar Fathur, Beckham Putra hingga gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner.