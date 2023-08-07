Ini Rahasia Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan Punya Badan Semakin Kekar di KMSK Deinze

Ini rahasia Marselino Ferdinan punya badan semakin kekar di KMSK Deinze. (Foto: Instagram/@kmskdeinze)

INI rahasia Marselino Ferdinan punya badan semakin kekar di KMSK Deinze. Meski baru beberapa bulan bergabung bersama klub Liga 2 Belgia ini, Marselino Ferdinan menunjukan sejumlah perubahan mulai dari performa sampai bentuk fisiknya.

Marselino Ferdinan resmi berseragam KMSK Deinze sejak Februari 2023. Ini pertama kali bagi Marselino Ferdinan berkarier di klub luar negeri. Karena itu, eks pemain Persebaya Surabaya itu terlihat bekerja keras demi beradaptasi dengan para pemain KMSK Deinze.

(Marselino Ferdinan memiliki badan yang semakin kekar semenjak gabung KMSK Deinze)

Meski tergolong anak baru, pesepakbola berusia 18 tahun itu mendapat banyak kesempatan bermain. Pelatih KMSK Deinze Marc Grosejan memberikan kesempatan bagi Marselino Ferdinan untuk menunjukan bakatnya di empat laga playoff Liga 2 Belgia 2022-2023.

Dari empat laga itu, Marselino Ferdinan mengemas satu gol! Catatan itu tergolong bagus bagi bocah 18 tahun, plus baru pertama kali berkarier di Eropa.

Selain unjuk performa di lapangan, Marselino Ferdinan turut unjuk perawakannya yang kini lebih kekar daripada sebelum kedatangannya di Belgia. Melansir Youtube Playsia TV, Senin (7/8/23) rahasia Marselino Ferdinan punya badan semakin kekar di KMSK Deinze karena dirinya rajin melakukan latihan fisik dan menjaga pola makan. Gelandang Timnas Indonesia itu bahkan berlangganan gym di Belgia.

"Ya, saya membayar (gym), jadi lebih baik (dari segi fisik)," ucap Marselino Ferdinan

“Mungkin makanan berbeda," tambahnya.