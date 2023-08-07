Comeback dari Cedera, Sandy Walsh Gagal Bawa KV Mechelen Menang atas KAA Gent

ANTWERPEN - Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh sudah kembali dari cedera. Sayang, pada moment comebacknya itu, Sandy Walsh gagal mempersembahkan kemenangan untuk KV Mechelen yang kalah tipis 0-1 dari KAA Agent.

Kedua tim saling berhadapan pada lanjutan Liga Belgia (Jupiler Pro League) 2023-2024 di The AFAS Stadion, Antwerpen, Minggu (6/8/2023) malam WIB. Pada laga itu, Walsh dibawa ke skuad dan duduk di bangku cadangan.

KAA Gent kemudian unggul lewat gol bunuh diri Dimitri Lavalee (54’). Pelatih KV Mechelen, Steven Defour kemudian berinisiatif menurunkan Walsh di menit 62, menggantikan Rafik Belghali.

Namun sayang skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Bagi suporter KV Mechelen, hasil tersebut terasa amat menyakitkan.

Pasalnya, klub tersebut masih lesu selama awal musim ini. KV Mechelen berada di peringkat 13 dengan torehan satu poin, hasil satu kali imbang dan satu kali kalah. Diharapkan bek sayap keturunan Timnas Indonesia itu bisa segera membawa timnya bangkit.

Namun bagi pencinta sepak bola tanah air, kembalinya Walsh tentu menjadi angin segar. Pemain keturunan Jawa Tengah itu akan menjadi amunisi berharga Timnas Indonesia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang.