Link Live Streaming RCTI+ Bhayangkara FC U-20 vs Barcelona U-19 di International Youth Championship 2023

BERIKUT link live streaming pertandingan Bhayangkara FC U-20 vs Barcelona U-19 di International Youth Championships 2023. Kedua tim akan saling berhadapan sore ini, Senin (7/8/2023) di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Bali mulai pukul 16.00 WIB.

Pertandingan antara Bhayangkara FC vs Barcelona U-19 bisa Anda saksikan secara live streaming via RCTI+. Link live streaming akan tertera di akhir artikel ini.

Intenational Youth Championships 2023 akan diikuti sebanyak empat klub. Selain Bhayangkara U-20 dan Barcelona U-19, dua tim lain yang akan meramaikan turnamen ini adalah Kashima Antlers U-18 dan Real Madrid U-18

Nantinya, keempat tim di atas akan berhadapan satu sama lain dengan lawannya masing-masing satu kali di fase grup. Semua kontestan IYC 2023 bakal bertanding dua hari sekali dengan waktu istirahat satu hari di antara setiap pertandingannya.

Tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir fase grup akan kembali dipertemukan dalam laga final International Youth Championship 2023. Sementara itu, tim yang menempati posisi 3 dan 4 bakal melakoni duel perebutan peringkat 3.