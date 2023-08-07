Aksi Gila Lionel Messi Antar Inter Miami ke Perempatfinal Piala Liga 2023, Makin Nyaman Jadi Top Skor!

AKSI gila Lionel Messi antar Inter Miami lolos ke perempatfinal Piala Liga 2023 akan diulas Okezone. La Pulga –julukan Lionel Messi– masih menjadi sosok sentral bagi Inter Miami asuhan Gerardo “Tata” Martino.

Bersua Dallas FC di Toyota Stadium, Frisco, pada Senin (7/8/2023) pagi WIB, Inter Miami mendapatkan perlawanan keras. Inter Miami sempat unggul 1-0 lewat gol yang dilesakkan Lionel Messi pada menit keenam, setelah memanfaatkan assist Jordi Alba.

Setelah gol tersebut, Inter Miami mendapat sengatan dari Dallas FC. Dallas FC berbalik unggul 3-1 lewat gol-gol yang dilesakkan Quignon pada menit 37, Kamungo (45’) dan Velasco (63’).

Sempat memperkecil kedudukan lewat Cremaschi pada menit 65, Inter Miami kembali kebobolan tiga menit berselang. Winger Inter Miami FC, Robert Taylor, membuat gol bunuh diri pada menit 68 sehingga Inter Miami tertinggal 2-4 dari Dallas FC.

Namun, beruntung bagi Inter Miami yang diperkuat pemain-pemain bermental baja seperti Lionel Messi, Sergio Busquets dan Jordi Alba. Terbukti Inter Miami sanggup menyamakan kedudukan menjadi 4-4 setelah Dallas FC membuat gol bunuh diri pada menit 80, plus gol Lionel Messi (86’).

Skor 4-4 bertahan hingga waktu normal berakhir. Akibat skor sama kuat 4-4, laga berlanjut ke adu tendangan penalti.