HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

International Youth Championships 2023 Bisa Disaksikan Secara Live Streaming Lewat Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |11:00 WIB
International Youth Championships 2023 Bisa Disaksikan Secara Live Streaming Lewat Vision+
IYC 2023 (Foto: Okezone)




JAKARTA – Ajang sepak bola International Youth Championship 2023 kembali digelar, dan perwakilan Indonesia siap mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti pertandingan sepak bola kelas internasional ini.

Kejuaraan ini akan diselenggarakan mulai tanggal 7 hingga 14 Agustus 2023 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Ada empat klub bola yang akan bertanding pada laga kali ini, yaitu Real Madrid FC U-18 dan FC Barcelona U-19 yang berasal dari Spanyol, Kashima Antlers FC U-18 yang berasal dari Jepang, dan Bhayangkara Presisi FC U-20 yang berasal dari Indonesia.

Di hari Senin ini, akan ada dua pertandingan dalam International Youth Championship 2023, yaitu Bhayangkara Presisi FC vs FC Barcelona, dan juga Real Madrid FC U18 vs Kashima Antlers. Berikut jadwalnya.

Senin, 7 Agustus 2023

Bhayangkara Presisi FC U-20 vs FC Barcelona U-19 (16.00 WIB)

Real Madrid FC U-18 vs Kashima Antlers FC U-18 (19.30 WIB)

Untuk para penggemar sepak bola, Anda bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan International Youth Championship 2023 secara langsung di Vision+. Anda juga bisa menggunakan fitur Catch Up untuk menyaksikan pertandingan yang telah berlalu, sehingga Anda tak perlu khawatir jika melewatkan pertandingan favorit Anda.

