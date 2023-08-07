Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Bawa Viking FK Kalahkan Pemuncak Klasemen Liga Norwegia 2023, Bagaimana Nasib Elkan Baggott?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:30 WIB
Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Bawa Viking FK Kalahkan Pemuncak Klasemen Liga Norwegia 2023, Bagaimana Nasib Elkan Baggott?
Shayne bawa Viking FK menang 3-2 atas Bodo/Glimt. (Foto: Instagram/@viking_fk)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia Shayne Pattynama membawa Viking FK mengalahkan pemuncak klasemen Liga Norwegia 2023, FK Bodo/Glimt, dengan skor 3-2. Dalam laga ini, Shayne pattynama mentas sebagai starter dan turun full 90 menit.

Viking FK melakoni laga ini dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab, dalam tujuh laga terkini di Liga Norwegia 2023, mereka selalu meraih kemenangan.

Shayne Pattynama

Tanda-tanda Viking FK memenangkan laga sudah terlihat sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan tujuh menit, Viking FK sudah unggul 2-0 lewat aksi Lars-Jorgen Salvesen pada menit keempat dan Markus Solbakken (7’).

Tak mau dipermalukan dari Viking FK, Bodo/Glimt bangkit. Mereka menyamakan kedudukan lewat gol-gol yang dilesakkan Faris Pemi pada menit 21 dan Albert Gronbaek (29’). Skor sama kuat 2-2 hingga babak pertama berakhir.

Di babak kedua, Viking FK yang bermain ngotot akhirnya mencetak gol kemenangan. Gol kemenangan Viking FK dicetak Zlatko Tripic pada menit 75, sekaligus membawa sang tim mengakhiri laga dengan skor 3-2.

Berkat kemenangan ini, Viking FK menempel ketat Bodo/Glimt yang memuncaki klasemen Liga Norwegia 2023. Setelah melalui 17 pertandingan, Viking FK duduk di posisi dua dengan 38 angka, hanya terpaut tiga poin dari Bodo/Glimt.

