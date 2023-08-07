Milan Skriniar Tak Takut dengan Tekanan Besar di PSG: Malah Beri Tambahan Energi!

PARIS – Pemain anyar Paris Saint-Germain (PSG), Milan Skriniar, menyoroti tantangan besar yang menantinya bersama tim barunya. Dia pun memastikan tak gentar bakal mendapat tekanan besar di PSG.

Alih-alih ciut, Milan Skriniar justru menatap tantangan itu dengan positif. Eks bek Inter Milan itu menyebut tekanan itu justru akan jadi energi baginya dan teman-teman.

Meski begitu, Skriniar menyadari bahwa perjalanannya pasti tidak mudah di tim sehebat PSG. Namun, dia yakin bisa segera beradaptasi agar bisa berkontribusi buat tim.

"Akan ada tekanan, tetapi dalam klub besar itu bagian dari permainan,” ujar Milan, dilansir dari Tuttomercato, Senin (7/8/2023).