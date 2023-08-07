Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 Masih Santai, Vietnam dan Thailand Uji Coba Lawan Kelas Berat Jelang Piala AFF U-23 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:06 WIB
Timnas Indonesia U-23 Masih Santai, Vietnam dan Thailand Uji Coba Lawan Kelas Berat Jelang Piala AFF U-23 2023
Timnas Indonesia U-23 kala berlaga di SEA Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-23 masih santai, Vietnam dan Thailand uji coba lawan kelas berat jelang Piala AFF U-23 2023. Sontak, perbedaan persiapan tim-tim itu pun jadi sorotan jelang bergulirnya Piala AFF U-23 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-23, Thailand, dan juga Vietnam sama-sama akan berlaga di Piala AFF U-23 2023. Ajang itu akan dihelat di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Timnas Indonesia U-23

Jelang digelarnya Piala AFF U-23 2023, skuad Timnas Indonesia U-23 belum juga diumumkan. Shin Tae-yong juga belum memulai pemusatan latihan (TC). Padahal, ajang itu hanya tinggal 10 hari lagi digelar.

Di tengah kondisi Timnas Indonesia U-23 yang masih santai, persiapan matang terus digempur oleh Vietnam dan Thailand. Mereka dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba melawan kelas berat.

Dilansir dari The Thao 247, Senin (7/8/2023), Thailand akan bertanding melawan Bahrain. Tetapi, laga akan digelar tertutup.

Vietnam juga diketahui akan melakoni laga uji coba melawan Bahrain. Untuk duel Vietnam vs Bahrain akan digelar pada 15 Agustus.

Halaman:
1 2
      
