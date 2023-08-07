Timnas Indonesia U-23 Masih Santai, Vietnam dan Thailand Uji Coba Lawan Kelas Berat Jelang Piala AFF U-23 2023

Timnas Indonesia U-23 kala berlaga di SEA Games 2023. (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-23 masih santai, Vietnam dan Thailand uji coba lawan kelas berat jelang Piala AFF U-23 2023. Sontak, perbedaan persiapan tim-tim itu pun jadi sorotan jelang bergulirnya Piala AFF U-23 2023.

Ya, Timnas Indonesia U-23, Thailand, dan juga Vietnam sama-sama akan berlaga di Piala AFF U-23 2023. Ajang itu akan dihelat di Thailand pada 17-26 Agustus 2023.

Jelang digelarnya Piala AFF U-23 2023, skuad Timnas Indonesia U-23 belum juga diumumkan. Shin Tae-yong juga belum memulai pemusatan latihan (TC). Padahal, ajang itu hanya tinggal 10 hari lagi digelar.

Di tengah kondisi Timnas Indonesia U-23 yang masih santai, persiapan matang terus digempur oleh Vietnam dan Thailand. Mereka dijadwalkan melakoni serangkaian laga uji coba melawan kelas berat.

Dilansir dari The Thao 247, Senin (7/8/2023), Thailand akan bertanding melawan Bahrain. Tetapi, laga akan digelar tertutup.

Vietnam juga diketahui akan melakoni laga uji coba melawan Bahrain. Untuk duel Vietnam vs Bahrain akan digelar pada 15 Agustus.