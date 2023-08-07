Gabung PSG, Milan Skriniar Sebut Persaingan di Liga Prancis Lebih Utamakan Kekuatan Fisik

PARIS – Milan Skriniar menatap perjalanan baru dengan Paris Saint-Germain (PSG). Dia pun menilai perjalanannya dengan PSG yang akan dimulai musim depan akan lebih menantang karena ajang Liga Prancis sendiri disebutnya lebih utamakan kekuatan fisik.

Meski begitu, Milan tak gusar. Dia bahkan sangat antusias menyambut babak baru dalam perjalanan kariernya.

Kini, eks pemain Inter Milan itu tak sabar ambil bagian dalam liga kasta teratas di Prancis. Dia pun memastikan bakal berkontribusi terbaik buat PSG agar tetap berjaya dalam ajang tersebut.

"Kejuaraan yang sangat mengandalkan fisik,” ujar Milan, dilansir dari Tuttomercato, Senin (7/8/2023).

“PSG selalu menjadi favorit sehingga semua orang ingin bermain dengan motivasi tinggi," lanjutnya.