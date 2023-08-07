Jadwal Siaran Langsung International Youth Championship 2023 Hari Ini: Ada Barcelona dan Real Madrid!

Barcelona Juvenil A akan kembali tampil di IYC 2023 (Foto: Instagram/@fcbmasia)

DENPASAR - Berikut jadwal siaran langsung International Youth Championship 2023 (IYC 2023) hari ini, Senin (7/8/2023). Ada dua pertandingan yang akan berlangsung pada turnamen sepakbola usia muda tersebut.

IYC kembali digelar setelah terakhir kali pada 2022. Kali ini, seluruh turnamen berlangsung di Bali. Ajang dengan format round-robin ini digelar sepenuhnya di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

IYC 2023 akan resmi dimulai pada Senin (7/8/2023). Dua pertandingan siap menghibur para pencinta sepakbola. Bhayangkara FC U-18 akan berhadapan dengan Barcelona Juvenil A, sementara Real Madrid U-18 menantang Kashima Antlers U-18.

Duel Bhayangkara FC vs Barcelona Juvenil A dijadwalkan berlangsung pukul 17.00 WITA atau 16.00 WIB. Ini merupakan pertandingan kedua Barcelona setelah berjumpa Timnas Indonesia U-17 (Garuda United U-17) pekan lalu.

Mengingat yang akan tampil adalah pemain-pemain usia muda, maka pencinta sepakbola bisa melihat calon-calon bintang di masa depan. Apalagi, Barcelona membawa para pemain yang menuntut ilmu sepakbola di akademi La Masia.

Hal serupa juga dilakukan Bhayangkara FC. Mereka akan menampilkan pemain-pemain yang di masa depan diharapkan bisa menjadi tulang punggung klub, serta Timnas Indonesia.