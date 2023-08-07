Link Live Streaming FC Dallas vs Inter Miami di 16 Besar Piala Liga 2023: Lionel Messi Cetak Gol Lagi?

FRISCO - Berikut link live streaming FC Dallas vs Inter Miami di 16 besar Piala Liga 2023. Laga ini akan kembali menampilkan Lionel Messi yang sudah mengemas lima gol dalam tiga pertandingan Piala Liga 2023.

The Herons sukses menapaki babak 16 besar Piala Liga 2023. Di babak sebelumnya, mereka sukses menyikat Orlando City SC dengan skor 3-1. Messi menyumbang dua gol, ditambah satu dari Josef Martinez, di kandang sendiri.

Sementara itu, FC Dallas menyingkirkan wakil Meksiko, Mazatlan dengan skor tipis 2-1. Sama seperti Inter Miami, laga tersebut berlangsung di kandang The Toros, Stadion Toyota, Frisco, Dallas.

Kedua kesebelasan kini akan bertemu di babak 16 besar Piala Liga 2023. FC Dallas berstatus tuan rumah dan menjamu Inter Miami CF di Stadion Toyota, Senin (7/8/2023) pukul 08.30 WIB.

Duel kali ini kemungkinan besar kembali menjadi panggung bagi Messi. La Pulga sejauh ini menikmati masa-masa indah bersama Inter Miami di Piala Liga 2023.

Ya, Messi langsung tampil sebagai pahlawan bagi klub berkostum pink itu di babak grup dengan mencetak gol kemenangan ke gawang Cruz Azul. Lalu, bintang asal Argentina tersebut memborong dua gol saat Inter Miami mengalahkan Atlanta United.