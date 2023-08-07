Kisah Marc Klok dan Mohammed Rashid, Dulu Kawan Kini Jadi Lawan

KISAH Marc Klok dan Mohammed Rashid yang dulu kawan kini jadi lawan bakal diulas Okezone. Marc Klok dan Mohammed Rashid sangatlah dekat karena sempat jadi rekan setim di Persib Bandung.

Siapa sangka kini, mereka harus jadi lawan karena Mohammed Rashid gabung Bali United sedangkan Marc Klok tetap di Persib Bandung. Tentu menarik untuk melihat lagi bagaimana kisah Klok dan Rashid dari yang dulu kawan kini harus jadi lawan.

Kisah Marc Klok dan Mohammed Rashid

Sebenarnya sebelum Mohammed Rashid gabung Bali United, ia sudah sempat jadi lawan Marc Klok. Tepatnya pada laga FIFA Matchday Timnas Indonesia vs Palestina.

Marc Klok membela Timnas Indonesia. Sementara Mohammed Rashid menjadi pemimpin Palestina yang menjadi lawan Timnas Indonesia.

Duel Marc Klok dengan Mohammed Rashid membuat banyak warganet tanah air tidak ingin melewatkan kesempatan satu ini begitu saja. Hal ini terlihat dari berbagai respon dan tanggapan dari para penggemar bola.

BACA JUGA: Marc Klok Akui Bojan Hodak Bawa Perubahan di Persib Bandung

Hasilnya bervariasi, ada pro dan kontra para terkait Marc Klok dan Mohammed Rashid yang sempat berseragam yang sama yaitu Persib Bandung Namun, kini keduanya harus turun ke lapangan dengan tim yang berbeda.