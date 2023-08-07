Kisah Witan Sulaeman Pernah Diejek di Persija Jakarta, Kini Jadi Raja Assist di Liga 1 2023-2024

KISAH Witan Sulaeman pernah diejek di Persija Jakarta, kini jadi raja assist di Liga 1 2023 2024 menarik untuk dibahas. Pemain asal Palu itu membuktikan bahwa kariernya di Indonesia dapat secemerlang saat masih di Eropa.

Witan Sulaeman memiliki karier yang cukup baik di Negara Benua Biru. Sejak melenggang bersama Radnik Surdulica di Serbia pada 2020 lalu, Witan dipercaya mampu membuka pintu gerbang bagi pesepakbola Indonesia untuk berkarier di Eropa.

Namun, awal bursa transfer musim 2023 mematahkan citra Witan sebagai salah satu pesepakbola terbaik Indonesia yang berkarier di Eropa. Pemain berusia 21 tahun itu memilih pulang kampung lebih cepat setelah menandatangani kontrak dengan Persija Jakarta.

Keputusan Witan Sulaeman berkarier di kompetisi lokal menghadapi langkah terjal. Kepulangan Witan tidak diiringi ketahanan performanya seperti ketika berkarier di Eropa. Penurunan performanya di klub Macan Kemayoran panen hujatan oleh para penggemar.

Menariknya, pemain yang sempat mendapat julukan Wonderkid itu tidak mengambil pusing ejekan tersebut. Seperti bergerak dalam diam, Witan Sulaeman justru kini sudah mengoleksi empat assist di Liga 1.

Sontak saja Witan Sulaeman yang pernah diejek di Persija, kini jadi raja assist di Liga 1 2023-2024 dan menuai banyak pujian. Assist yang dibukukan ex PSIM Yogyakarta itu menjadi assist yang terbanyak di seantero pemain Liga 1 hingga memasuki pekan ketujuh.