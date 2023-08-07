Hasil Bali United Vs Persik Kediri di Liga 1 2023-2024: Macan Putih Tahan Serdadu Tridatu

GIANYAR - Bali United ditahan imbang Persik Kediri 1-1 pada laga lanjutan pekan ke-7 Liga 1 2023-2024. Tim berjuluk Serdadu Tridatu itu gagal kalahkan sang Macan Putih.

Duel Bali United vs Persik Kediri digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Senin (7/8/2023) malam WIB. Bermain di kandang menjadi keuntungan tersendiri bagi tim asuhan Stefano Cugurra.

Babak Pertama

Bali United langsung tampil menekan di awal babak pertama. Peluang sempat didapatkan Privat Mbarga di menit ke-14. Sayangnya, winger asal Kamerun itu tidak mampu memaksimalkan umpan dari M. Rahmat.

Bali United mendapatkan peluang emas pada menit ke-34. Gelandang asal Palestina Mohammed Rashid mampu melepaskan tembakan keras tepat ke arah gawang. Namun, tembakannya masih mampu diamankan penjaga gawang Persik.

Pada akhirnya, Bali United mampu memecah kebuntuan di menit ke-41. Gol pertama Bali United dicetak oleh gelandang asal Brasil, Eber Bessa. Bali United unggul 1-0 atas Persik.

Bali United terus tampil menekan setelahnya. Namun, tidak ada gol lain yang tercipta. Keunggulan Bali United 1-0 atas Persik bertahan hingga babak pertama usai.