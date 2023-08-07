PSM Makassar Sukses Curi Poin di Kandang Persita Tangerang, Bernardo Tavares Puas

TANGERANG – Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares mengaku senang karena timnya sukses mencuri tiga poin dari kandang Persita Tangerang pada Senin (7/8/2023) sore WIB. Ia pun sejatinya tidak menyangka PSM bisa meraih poin penuh mengingat timnya benar-benar tertekan oleh tim tuan rumah.

Ya, PSM Makassar berhasil menang 1-0 atas Persita Tangerang. Adapun laga tersebut digelar di kandang Persita, Stadion Indomilk Arena, Tangerang.

Pada laga tersebut Tavares mengakui timnya lebih sedikit mendapatkan peluang. Tim tuan rumah mampu tampil mendominasi dan terus memberikan tekanan tinggi kepada Juku Eja-julukan PSM.

Namun PSM justru berhasil menciptakan skor pada laga kali ini. Gol tunggal Kenzo Nambu di menit ke-89 menjadi penyelamat bagi PSM.

"Saya kira di babak pertama kedua tim sama-sama memiliki peluang. Seperti tendangan striker mereka yang kena tiang kita. Kedua, kita juga dapat transisi begitupun mereka," ujar Tavares usai laga, Senin (7/8/2023).

Pencapaian PSM tersebut cukup tak disangka. Pasalnya, pada laga sebelumnya PSM justru gagal membukukan kemenangan meski tampil dengan performa terbaik dan menciptakan banyak peluang.