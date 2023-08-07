Suporter Klub Liga 1 Harap Larangan Away Dicabut, Begini Tanggapan Dirut PT LIB

JAKARTA - Sejumlah suporter klub Liga 1 2023-2024 berharap larangan away di Liga 1 bisa segera dicabut. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Ferry Paulus, menanggapi hal tersebut.

Liga 1 2023-2024 telah bergulir enam pekan. Pemandangan berbeda terlihat pada kompetisi sepak bola tersebut musim ini. Pasalnya, hanya suporter kandang dari setiap laga yang diizinkan menonton langsung pertandingan.

Aturan tersebut memunculkan masalah baru. Beberapa klub Liga 1 dijatuhi denda oleh Komite Disiplin PSSI setiap pekannya karena kehadiran suporter mereka di laga away.

Sejumlah pencinta sepak bola Tanah Air terlihat mengkritik aturan tersebut di media sosial. Mereka ingin aturan larangan suporter away segera dicabut. Adanya suporter away diyakini bisa membuat pencinta sepak bola Tanah Air semakin dewasa dalam menonton laga di stadion.

Terbaru, Dirut PT LIB, Ferry Paulus, menanggapi soal kemungkinan pencabutan larangan suporter away. Dia menjelaskan regulasi tersebut ditetapkan PSSI dan memiliki payung hukum yang datang dari PSSI.