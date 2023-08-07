Best XI Pekan Ke-6 Liga 1 2023-2024: Local Pride Kuasai Lini Pertahanan

BANDUNG – Berikut best XI pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 yang akan diulas Okezone. Sektor lini pertahanan dikuasai oleh local pride. Para pemain lokal mampu menjaga lini belakang timnya dengan baik di pekan keenam.

Sebagai informasi, pekan ke-6 Liga 1 2023-2024 telah berakhir. Madura United untuk sementara memimpin klasemen Liga 1 dengan koleksi 13 poin dari enam penampilan.

Jelang pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 bergulir, akun Instagram resmi Liga 1 telah merilis best XI pekan keenam. Menarik untuk melihat siapa saja pemain yang masuk dalam daftar tersebut.

Pelatih Madura United, Mauricio Souza, terpilih menjadi pelatih terbaik pekan keenam. Adapun best XI pekan ke-6 menggunakan formasi 4-3-3. Kiper Persikabo 1973, Husna Al Malik, terpilih untuk menempati posisi penjaga gawang.

Lini pertahanan ditempati oleh David Maulana (Bhayangkara FC), Elias Dolah (Bali United), Kadek Arel (Bali United), dan Rizky Ridho (Persija Jakarta). Bisa dibilang, lini belakang dalam daftar tersebut didominasi bek lokal.