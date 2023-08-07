Alasan Madura United Pakai 2 Stadion sebagai Kandang di Liga 1 2023-2024

ALASAN Madura United pakai 2 stadion sebagai kandang di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Manajer Madura United, Umar Wachdin, menyebut timnya mendaftarkan dua venue untuk memudahkan logistik.

Pasalnya, terdapat laga tengah pekan yang akan dilakoni Madura United di Liga 1 2023-2024. Jarak waktu dengan laga sebelumnya di tengah pekan itu pun dinilai cukup berdekatan.

Ya, Madura United menggunakan dua stadion kandang pada musim 2023-2024. Kedua stadion itu adalah Stadion Gelora Ratu Pamelingan dan Stadion Gelora Bangkalan.

Madura United menggunakan Stadion Gelora Ratu Pamelingan pada dua laga kandang pertama mereka pada Liga 1 2023-2024. Kemudian, pasukan Mauricio Souza juga sudah menggunakan Stadion Gelora Bangkalan.

"Jadi, pemahamannya tidak pada pindah, karena sedari awal kami memang sengaja mendaftarkan dua homebase, yakni Stadion Gelora Ratu Pamelingan dan Gelora Bangkalan," kata Umar Wachdin pada keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (7/8/2023).