Madura United Kukuh di Puncak Klasemen Liga 1 2023-2024, Pelatih Beberkan Kunci Suksesnya

MADURA United kini kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024. Mendapati hasil manis ini, pelatih Madura United, Francisco Rivera, pun membeberkan kunci suksesnya.

Francisco Rivera mengatakan konsistensi jadi kunci dari kesukesan itu. Tak ayal, pelatih Madura United itu meminta timnya untuk tampil konsisten agar tetap berada di puncak klasemen.

"Karena itu, yang terpenting saat ini adalah membuat Madura United terus berada di puncak klasemen,” kata Francisco Rivera, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (7/8/2023).

Pemain asal Meksiko itu berharap Madura United selalu didukung penuh suporter dalam laga kandang dan didoakan saat laga tandang agar meraih kemenangan. Sebab, kehadiran suporter saat ini masih dilarang dalam laga tandang.

PSSI telah mengeluarkan regulasi larangan kehadiran suporter tim tamu selama transformasi sepakbola Indonesia. Hal itu berguna menjaga kondusivitas sepakbola Tanah Air selama masih dipantau FIFA.

"Setiap kemenangan pasti akan persembahkan untuk suporter," jelas Rivera.