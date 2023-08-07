Tegas! Persikabo 1973 Bakal Bersikap Tegas jika Suporter PSS Sleman Nekat Hadir

CIKARANG – Persikabo 1973 bakal bersikap tegas jika suporter tim tamu nekat hadir. Hal ini disampaikan ketua panitia pelaksana (panpel) pertandingan Persikabo 1973, Djoko Purwoko, jelang menjamu PSS Sleman di pekan ke-7 Liga 1 2023-2024.

Djoko Purwoko memastikan pihaknya tidak mau kecolongan tim tamu yang sampai hadir saat laga kandang Persikabo 1973. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan penjagaan ketat. Djoko Purwoko pun menghimbau suporter PSS Sleman tidak nekat hadir ke stadion karena regulasi PSSI melarang suporter tim tamu hadir selama transformasi sepakbola Indonesia.

"Mengingat pentingnya untuk menjaga pertandingan berjalan dengan baik, dengan ini saya selaku ketua panpel Persikabo 1973 mengimbau suporter tim tamu PSS Sleman untuk tidak memaksakan hadir ke stadion," ucap Djoko dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, dikutip Senin (7/8/2023).

"Imbauan ini kami sampaikan dengan berpijak pada apa yang sudah diputuskan federasi PSSI yang mana telah mengeluarkan keputusan bahwa suporter tim tamu untuk tidak hadir di stadion," lanjutnya.