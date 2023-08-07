Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Manchester City Rela Bayar Rp1,4 Triliun untuk Josko Gvardiol, Pep Guardiola Bongkar Alasannya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |20:06 WIB
Manchester City Rela Bayar Rp1,4 Triliun untuk Josko Gvardiol, Pep Guardiola Bongkar Alasannya
Pep Guardiola bongkar alasan Manchester City beli mahal Josko Gvardiol (FOTO: Instagram Josko Gvardiol)
LONDON – Pelatih Pep Guardiola membongkar alasan Manchester City berani bayar mahal buat datangkan Josko Gvardiol dari RB Leipzig. Pep Guardiola mengatakan Josko Gvardiol merupakan bagian dari investasi masa depan skuad The Citizens -julukan Manchester City.

Seperti diketahui, Manchester City telah meresmikan Josko Gvardiol sebagai rekrutan anyarnya di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun itu ditebus dari RB Leipzig seharga 77 juta poundsterling atau sekitar Rp1,4 triliun.

Josko Gvardiol

Bek berpaspor Kroasia itu diikat kontrak jangka panjang selama lima tahun atau hingga Juni 2028. Kehadiran Josko Gvardiol ini diyakini bakal memperkokoh lini pertahanan Manchester City di musim depan.

Pep Guardiola pun angkat bicara mengapa Manchester City ngotot memboyong Gvardiol dari RB Leipzig. Mantan pelatih Barcelona itu mengatakan bahwa bek asal Kroasia tersebut memiliki fisik yang kuat.

“Pertama-tama, dia adalah bek tengah kiri, itu tidak mudah. Kondisi fisiknya benar-benar bagus dan build-up dengan kaki kirinya juga sangat bagus,” kata Guardiola, dikutip dari Manchester Evening News, Senin (7/8/2023).

Selain itu, Josko Gvardiol juga masih muda. Sehingga tak ayal jika Manchester City memboyongnya dengan harga yang fantastis mengingat masih muda dan punya kualitas yang apik sebagai pemain bertahan.

