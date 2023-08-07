Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Raphael Varane Kritik Tajam Aturan Baru Sepak Bola Inggris

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |18:27 WIB
Raphael Varane Kritik Tajam Aturan Baru Sepak Bola Inggris
Penggawa Man United, Raphael Varane dan Jadon Sancho (Foto: Man United)
A
A
A

MANCHESTER – Bek tengah Manchester United, Raphael Varane buka suara terkait peraturan baru Liga Inggris soal menit bermain. Varane mengatakan, aturan baru itu tidak adil bagi para pesepak bola.

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang menguji coba aturan baru untuk memaksimalkan menit bermain dalam sepak bola. Kabarnya, aturan ini akan membuat pertandingan sepak bola tidak kurang dari 100 menit.

Efektivitas waktu bermain akan dimaksimalkan pada tambahan waktu yang akan diberikan dalam sebuah pertandingan. Aturan ini berkaca dari Piala Dunia 2022. Uji coba regulasi ini sudah terlihat pada beberapa laga divisi kedua Liga Inggris, dan final Community Shield.

Mengenai aturan baru ini, Varane nampaknya tidak setuju mengingat jadwal padat yang akan dilakoni para pesepak bola, terkhusus di Liga Inggris. Namun, protes yang disampaikan oleh Varane ditolak mentah-mentah oleh FA.

“Kami mengadakan pertemuan minggu lalu dengan FA. Mereka merekomendasikan keputusan dan aturan baru dari wasit. Dari para manajer dan pemain, kami telah berbagi keprihatinan kami selama bertahun-tahun sekarang karena terlalu banyak pertandingan, jadwalnya terlalu padat, dan berada pada level yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental para pemain,” kata Varane dalam akun twitter pribadinya (@raphaelvarane), Senin (7/8/2023).

“Terlepas dari umpan balik kami sebelumnya, mereka sekarang merekomendasikan untuk musim depan: permainan lebih lama, lebih banyak intensitas, dan lebih sedikit emosi yang ditunjukkan oleh pemain,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646561/daniel-dubois-batalkan-duel-lawan-frank-sanchez-tinju-kelas-berat-memanas-gsu.webp
Daniel Dubois Batalkan Duel Lawan Frank Sanchez, Tinju Kelas Berat Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/nova_arianto.jpg
Target Tinggi Nova Arianto di Timnas Indonesia U-20: Tembus Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement