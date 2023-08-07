Raphael Varane Kritik Tajam Aturan Baru Sepak Bola Inggris

MANCHESTER – Bek tengah Manchester United, Raphael Varane buka suara terkait peraturan baru Liga Inggris soal menit bermain. Varane mengatakan, aturan baru itu tidak adil bagi para pesepak bola.

Federasi Sepak Bola Inggris (FA) sedang menguji coba aturan baru untuk memaksimalkan menit bermain dalam sepak bola. Kabarnya, aturan ini akan membuat pertandingan sepak bola tidak kurang dari 100 menit.

Efektivitas waktu bermain akan dimaksimalkan pada tambahan waktu yang akan diberikan dalam sebuah pertandingan. Aturan ini berkaca dari Piala Dunia 2022. Uji coba regulasi ini sudah terlihat pada beberapa laga divisi kedua Liga Inggris, dan final Community Shield.

Mengenai aturan baru ini, Varane nampaknya tidak setuju mengingat jadwal padat yang akan dilakoni para pesepak bola, terkhusus di Liga Inggris. Namun, protes yang disampaikan oleh Varane ditolak mentah-mentah oleh FA.

“Kami mengadakan pertemuan minggu lalu dengan FA. Mereka merekomendasikan keputusan dan aturan baru dari wasit. Dari para manajer dan pemain, kami telah berbagi keprihatinan kami selama bertahun-tahun sekarang karena terlalu banyak pertandingan, jadwalnya terlalu padat, dan berada pada level yang berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental para pemain,” kata Varane dalam akun twitter pribadinya (@raphaelvarane), Senin (7/8/2023).

“Terlepas dari umpan balik kami sebelumnya, mereka sekarang merekomendasikan untuk musim depan: permainan lebih lama, lebih banyak intensitas, dan lebih sedikit emosi yang ditunjukkan oleh pemain,” sambungnya.