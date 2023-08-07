Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Fakta Arsenal Juara Community Shield 2023 Usai Kalahkan Manchester City, Nomor 1 Lewati Liverpool

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |06:05 WIB
5 Fakta Arsenal Juara Community Shield 2023 Usai Kalahkan Manchester City, Nomor 1 Lewati Liverpool
Arsenal juara Community Shield untuk ke-17 kali (Foto: Reuters/Dylan Martinez)
A
A
A

LONDON - Berikut lima fakta Arsenal juara Community Shield 2023 usai mengalahkan Manchester City, Senin (7/8/2023) dini hari WIB, di Stadion Wembley, London. Kemenangan ini sukses memberikan tambahan kepercayaan diri buat skuad Mikel Arteta.

Arsenal mengawali musim kompetisi 2023-2024 dengan kemenangan atas sang peraih treble winners musim lalu. The Gunners memang hanya bisa bermain 1-1 sepanjang 90 menit. Namun, mereka menjadi juara usai menang 4-1 via adu penalti.

 Arsenal juara Community Shield usai mengalahkan Man City via adu penalti 4-1 (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Berikut lima fakta menarik mengenai keberhasilan Arsenal menjadi juara Community Shield. Apa saja? Simak ulasan berikut.

5. Kekuatan Penuh

Arsenal mengangkat trofi Community Shield (Foto: Reuters/Dylan Martinez)

Kendati ini hanya laga pembuka musim, kedua kesebelasan tampil dengan kekuatan penuh. Arsenal menurunkan skema terbaiknya, ditambah tiga rekrutan anyar di musim panas, yakni Declan Rice, Jurrien Timber, dan Kai Havertz.

Di kubu Man City, Pep Guardiola sedikit mengubah pakem 3-2-4-1 yang ditemukan pada penghujung musim lalu. Dia malah menurunkan formasi 4-2-3-1, kendati komposisi pemain tak jauh berbeda. Rekrutan anyar yang diturunkan hanya Mateo Kovacic.

4. Rekor Buruk Man City

Man City gagal menjadi juara Community Shield untuk ketiga kali secara beruntun (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Kekalahan dari Arsenal memperpanjang rekor buruk Man City di ajang Community Shield. Semenjak era Guardiola (2016), mereka sejatinya sudah lima kali mengikuti ajang ini. Namun, The Citizens hanya mampu dua kali menjadi juara, tepatnya pada 2018 dan 2019.

Itu artinya, mereka sudah tiga kali gagal secara beruntun! Pada edisi 2021, Man City dikalahkan Leicester City dengan skor 1-0. Lalu, pada 2022, Kevin de Bruyne dan kawan-kawan dipermalukan Liverpool.

Halaman:
1 2 3
      
