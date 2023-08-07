Penyebab Manchester City Kalah Dramatis dari Arsenal di Community Shield 2023

PENYEBAB Manchester City kalah dramatis dari Arsenal di Community Shield 2023 terungkap. Guardiola menyebut kekalahan ini terjadi karena Arsenal memiliki penendang penalti yang lebih baik dari Man City.

Sejatinya, Guardiola merasa bahwa para pemainnya sudah bekerja begitu apik. Dia bahkan memuji penampilan sejumlah pemain, seperti Stefan Ortega hingga Cole Palmer.

Berkat performa apik pemainnya, Guardiola merasa Man City sudah sangat dekat dengan gelar juara Community Shield 2023. Sayangnya, semua harapan harus buyar karena kebangkitan tim lawan.

Man City pun dipastikan gagal juara usai kalah di babak adu penalti. Guardiola mengakui bahwa Arsenal punya pemain yang lebih baik dari timnya di babak adu penalti.

"Kata-kata pertama saya, selamat kepada Arsenal karena memenangkan trofi Community Shield," ujar Guardiola, dikutip dari laman resmi Man City, Senin (7/8/2023).

“Kami bagus selama 25-30 menit, tapi dalam 15 atau 20 menit terakhir babak pertama mereka lebih baik. Mereka memiliki dua peluang dan Stefan telah melakukannya dengan baik,” lanjutnya.

“Tapi, di babak kedua, kami jauh-jauh lebih baik. Kami memainkan babak kedua yang sangat bagus. Energi kami dari para pemain baru, terutama pemain dalam situasi satu lawan satu, pemain seperti Phil, Kevin, dan Cole,” jelas Guardiola.