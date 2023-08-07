Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Sunderland vs Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024: Tanpa Elkan Baggott, The Tractor Boys Menang Tipis 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |01:21 WIB
Hasil Sunderland vs Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024: Tanpa Elkan Baggott, The Tractor Boys Menang Tipis 2-1!
Elkan Baggott kala membela Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

HASIL Sunderland vs Ipswich Town di Divisi Championship 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Tractor Boys -julukan Ipswich Town- yang bermain tanpa bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga Sunderland vs Ipswich Town digelar di Stadium of Light, Sunderland, Inggris, pada Minggu (6/8/2023) malam WIB. Dua gol Ipswich Town dicetak oleh Nathan Broadhead (45+1’) dan juga George Hirst pada menit ke-53.

Elkan Baggott

Sayangnya, dalam laga Sunderland vs Ipswich Town, Elkan Baggott tak masuk skuad. Alhasil, dia belum bisa menjalani debut di Divisi Championship 2023-2024.

Tetapi, Elkan Baggott masih berpeluang menjalani debutnya di Divisi Championship 2023-2024 pada pekan depan. Di pekan ke-2 Divisi Championship 2023-2024, Ipswich Town akan melawan Stroke City pada 12 Agustus 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji dalam pertemuan Sunderland vs Ipswich Town. Kedua tim sama-sama berambisi mencetak gol lebih dahulu demi memastikan kemenangan.

Kedua tim pun sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol. Namun, tak ada gol yang tercipta hingga laga menyentuh menit ke-20.

Di penghujung laga babak pertama, Ipswich Town akhirnya memecah kebuntuan. Ialah Broadhead yang mencatatkan namanya di papan skor.

Nathan Broadhead sukses menjebol gawang lawan usai memanfaatkan umpan ciamik dari Leif Davis. Ipswich Town pun unggul 1-0. Tak lama kemudian, peluit panjang dibunyikan wasit. Ipswich Town pun memimpin 1-0 di babak pertama.

Halaman:
1 2
      
