Hasil Babak Kedua Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2023: Imbang 1-1, Laga Diteruskan ke Adu Penalti

HASIL babak kedua Arsenal vs Manchester City di Community Shield 2023 sudah diketahui. Skor imbang 1-1 mewarnai papan skor hingga akhir waktu normal laga. Alhasil, laga pun harus dilanjutkan ke drama adu penalti.

Laga Arsenal vs Manchester City digelar di Stadion Wembley, London, Inggris, pada Minggu (6/8/2023) malam WIB. The Citizens -julukan Man City- sebenarnya unggul lebih dahulu lewat aksi Cole Palmer di menit ke-77. Tetapi, Arsenal secara dramatis menyamakan kedudukan lewat aksi Leandro Trossard di menit ke-90+11.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Sengitnya persaingan bahkan sudah membuat wasit harus mengeluarkan kartu kuning di awal laga untuk Thomas Partey. Di menit ke-8, Partey diganjar kartu kuning karena pelanggaran yang dilakukan kepada Julian Alvarez.

Di menit ke-11, Arsenal memberi ancaman berbahaya ke lini pertahanan Man City. Sayangnya, serangan Bukayo Saka masih bisa dihentikan oleh Manuel Akanji.

Man City pun bukan tanpa perlawanan. Mereka juga mengancam gawang Arsenal lewat aksi Erling Haaland di menit ke-12. Tetapi, tendangannya masih melebar dari gawang.

Arsenal nyaris membuka keunggulan di menit ke-40. Kai Havertz melepaskan tendangan keras ke gawang Man City, sayangnya Stefan Ortega bisa menghalau laju bola sehingga gagal bersarang di gawang Man City.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berupaya mencetak gol. Namun, upaya mereka terus gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun terjaga hingga akhir babak pertama.