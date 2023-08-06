Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht, Ivar Jenner Jadi Sorotan Media Malaysia

UTRECHT – Ivar Jenner tengah menjadi sorotan media Malaysia. Pemain keturunan Indonesia itu jadi pembicaraan karena baru saja memperpanjang kontrak dengan klub Belanda, FC Utrecht.

Musim lalu, Ivar Jenner tercatat tampil sebanyak 18 kali di Eerste Divisie (kasta kedua Liga Belanda) bersama Jong FC Utrecht. Manajemen klub puas dengan perkembangan Ivar Jenner di musim 2022-2023.

Ivar dipromosikan ke tim utama selama agenda pramusim FC Utrecht. Terbaru, laman web resmi FC Utrecht mengumumkan Ivar Jenner memperpanjang kontraknya bersama klub hingga tahun 2026.

“Kontrak baru: Ivar Jenner berkomitmen hingga pertengahan 2026. Gelandang berusia 19 tahun yang kontraknya habis akhir musim ini akan bersama FC Utrecht hingga pertengahan 2026,” bunyi pernyataan di laman web resmi klub.

Salah satu media Malaysia turut menyoroti kabar membanggakan tersebut. Mereka menilai Ivar memberikan dampak positif kepada FC Utrecht. Hal itu membuat kontrak pemain Timnas Indonesia itu diperpanjang klub.

“Bintang muda Indonesia memperbaharui kontrak bersama FC Utrecht di Belanda,” bunyi pernyataan dari Semuanya Bola, Minggu (6/8/2023).