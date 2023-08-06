Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht, Ivar Jenner Jadi Sorotan Media Malaysia

Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht, Ivar Jenner Jadi Sorotan Media Malaysia
Ivar Jenner (Foto: Instagram)
A
A
A

UTRECHT – Ivar Jenner tengah menjadi sorotan media Malaysia. Pemain keturunan Indonesia itu jadi pembicaraan karena baru saja memperpanjang kontrak dengan klub Belanda, FC Utrecht.

Musim lalu, Ivar Jenner tercatat tampil sebanyak 18 kali di Eerste Divisie (kasta kedua Liga Belanda) bersama Jong FC Utrecht. Manajemen klub puas dengan perkembangan Ivar Jenner di musim 2022-2023.

Ivar dipromosikan ke tim utama selama agenda pramusim FC Utrecht. Terbaru, laman web resmi FC Utrecht mengumumkan Ivar Jenner memperpanjang kontraknya bersama klub hingga tahun 2026.

“Kontrak baru: Ivar Jenner berkomitmen hingga pertengahan 2026. Gelandang berusia 19 tahun yang kontraknya habis akhir musim ini akan bersama FC Utrecht hingga pertengahan 2026,” bunyi pernyataan di laman web resmi klub.

Salah satu media Malaysia turut menyoroti kabar membanggakan tersebut. Mereka menilai Ivar memberikan dampak positif kepada FC Utrecht. Hal itu membuat kontrak pemain Timnas Indonesia itu diperpanjang klub.

“Bintang muda Indonesia memperbaharui kontrak bersama FC Utrecht di Belanda,” bunyi pernyataan dari Semuanya Bola, Minggu (6/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.webp
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Persib Dihujani Kabar Buruk jelang Jumpa Dewa United, Bojan Hodak Pusing!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement