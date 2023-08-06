Jadwal Siaran Langsung International Youth Championship 2023: Ada Barcelona dan Real Madrid, Live di RCTI dan iNews!

JADWAL siaran langsung International Youth Championship (IYC) 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Turnamen tersebut akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada 7 hingga 14 Agustus 2023 yang disiarkan secara live di RCTI dan iNews!

Turnamen uji coba bertajuk International Youth Championship 2023 ini diikuti oleh empat tim top. Keempat tim tersebut yakni Bhayangkara Presisi FC U-20, FC Barcelona Juvenil A (U-19), Real Madrid FC U-18, dan Kashima Antlers FC U-18.

Nantinya, keempat tim di atas akan berhadapan satu sama lain dengan lawannya masing-masing satu kali di fase grup. Semua kontestan IYC 2023 bakal bertanding dua hari sekali dengan waktu istirahat satu hari di antara setiap pertandingannya.

Tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir fase grup akan kembali dipertemukan dalam laga final International Youth Championship 2023. Sementara itu, tim yang menempati posisi 3 dan 4 bakal melakoni duel perebutan peringkat 3.

Tentunya, International Youth Championship 2023 diprediksi akan berlangsung dengan seru. Mengingat, Barcelona Juvenil A menjadi juara bertahan setelah merebut gelar juara International Youth Championship 2022 yang berlangsung di Jakarta tahun lalu.

Pada International Youth Championship 2022, Barcelona Juvenil A sukses menjadi yang terbaik usai mengalahkan Atletico Madrid U-18, Indonesia All Stars, serta Bali United U-18. Kini, Blaugrana junior akan kembali unjuk gigi di International Youth Championship 2023.