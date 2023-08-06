Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung International Youth Championship 2023: Ada Barcelona dan Real Madrid, Live di RCTI dan iNews!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |13:03 WIB
Jadwal Siaran Langsung International Youth Championship 2023: Ada Barcelona dan Real Madrid, Live di RCTI dan iNews!
Barcelona Juvenil A akan meramaikan IYC 2023 di Bali (Foto: Instagram)
A
A
A

JADWAL siaran langsung International Youth Championship (IYC) 2023 akan diulas Okezone di artikel ini. Turnamen tersebut akan digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada 7 hingga 14 Agustus 2023 yang disiarkan secara live di RCTI dan iNews!

Turnamen uji coba bertajuk International Youth Championship 2023 ini diikuti oleh empat tim top. Keempat tim tersebut yakni Bhayangkara Presisi FC U-20, FC Barcelona Juvenil A (U-19), Real Madrid FC U-18, dan Kashima Antlers FC U-18.

Nantinya, keempat tim di atas akan berhadapan satu sama lain dengan lawannya masing-masing satu kali di fase grup. Semua kontestan IYC 2023 bakal bertanding dua hari sekali dengan waktu istirahat satu hari di antara setiap pertandingannya.

Tim peringkat 1 dan 2 di klasemen akhir fase grup akan kembali dipertemukan dalam laga final International Youth Championship 2023. Sementara itu, tim yang menempati posisi 3 dan 4 bakal melakoni duel perebutan peringkat 3.

Tentunya, International Youth Championship 2023 diprediksi akan berlangsung dengan seru. Mengingat, Barcelona Juvenil A menjadi juara bertahan setelah merebut gelar juara International Youth Championship 2022 yang berlangsung di Jakarta tahun lalu.

Pada International Youth Championship 2022, Barcelona Juvenil A sukses menjadi yang terbaik usai mengalahkan Atletico Madrid U-18, Indonesia All Stars, serta Bali United U-18. Kini, Blaugrana junior akan kembali unjuk gigi di International Youth Championship 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/11/1646235/oleksandr-usyk-kosongkan-sabuk-laga-penutup-karier-lawan-moses-itauma-bdc.webp
Oleksandr Usyk Kosongkan Sabuk, Laga Penutup Karier Lawan Moses Itauma
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/apriyani_rahayusiti_fadia_silva_ramadhanti.jpg
Apriyani/Fadia Lolos ke Perempat Final, Adnan/Indah Tersingkir di Australia Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement