Jelang Piala Asia 2023, Timnas Malaysia Hadapi Kontestan Piala Dunia 2022

TIMNAS Malaysia akan melakoni laga melawan kontestan Piala Dunia 2022. Laga bertajuk 'pertandingan persahabatan' itu dilakoni Harimau Malaya untuk persiapan jelang Piala Asia 2023.

Malaysia memang tengah bersiap untuk menghadapi dua kompetisi yang akan datang. Paling dekat mereka tengah bersiap menyambut ajang Piala Merdeka 2023 yang akan digelar Oktober.

Selanjutnya, mereka juga akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Piala Asia 2023 yang akan berlangsung 12 Januari - 10 Februari 2024 di Qatar.

Untuk itu, Federasi Sepakbola Malaysia (FAM) mengajak sejumlah negara untuk melakukan uji coba atau pertandingan persahabatan. Mereka pun mengajak negara kontestan Piala Dunia 2022 untuk uji tanding.

Negara kontestan Piala Dunia 2022 yang akan mereka ajak uji coba adalah Arab Saudi. Presiden FAM, Datok Hamidin Mohd Amin pun mengungkapkan bahwa kesepakatan antara kedua negara sudah tercapai.

“Kita memang pasti akan menentang Arab Saudi di Doha pada 3 Januari dan selepas itu kita akan terbang ke Oman untuk menantang skuad kebangsaan Oman,” sebagaimana dikutip dari Makan Bola, Minggu (6/8/2023).