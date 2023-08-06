4 Klub Sepakbola Muda Terbaik Siap Beradu Prestasi di Pulau Dewata Bali dalam International Youth Championships 2023, LIVE di iNews!

MENYAMBUT semaraknya pertarungan sepakbola, International Youth Championships 2023, sebuah ajang prestisius yang memukau dengan pesona talenta muda akan segera bergulir di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, mulai 7-14 Agustus 2023.
Spektakulernya aksi-aksi heroik para pemain muda ini pastinya akan memikat hati para pecinta sepak bola.
Terdapat empat klub yang akan berlaga nanti, yakni Real Madrid FC U-18 dan FC Barcelona U-19 dari Spanyol, Kashima Antlers FC U-18 dari Jepang, serta Bhayangkara Presisi FC U-20 dari Indonesia. Keempat tim itu masing-masing akan berhadapan satu sama lain sebanyak satu kali.
Mereka bertanding dua hari sekali dengan waktu istirahat satu hari di antara pertandingannya. Laga perdana akan berlangsung pada Senin (7/8), laga kedua akan berlangsung pada Rabu (9/8) dan pertandingan terakhir fase grup akan dilaksanakan pada Jumat (11/8).
Setelah itu, akan berlanjut ke babak selanjutnya. Para pemain akan mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari dan baru akan kembali bertanding pada Senin (14/8). Di situ, nantinya akan berlangsung laga perebutan tempat ketiga dan kemudian partai puncak.
Dari empat klub peserta International Youth Championships 2023 tersebut, Barcelona U-19 dan Kashima Antlers FC U-18 lebih dulu akan menjajal kekuatan Garuda United U-17 dalam laga uji coba menuju Piala Dunia U-17 2023, yakni pada 2 dan 5 Agustus 2023. Lantas, bagaimana keseruan dari turnamen sepak bola International Youth Championship 2023?