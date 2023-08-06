Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Klub Sepakbola Muda Terbaik Siap Beradu Prestasi di Pulau Dewata Bali dalam International Youth Championships 2023, LIVE di iNews!

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:39 WIB
IYC 2023/Foto: Okezone
MENYAMBUT semaraknya pertarungan sepakbola, International Youth Championships 2023, sebuah ajang prestisius yang memukau dengan pesona talenta muda akan segera bergulir di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, mulai 7-14 Agustus 2023.

Spektakulernya aksi-aksi heroik para pemain muda ini pastinya akan memikat hati para pecinta sepak bola.

 IYC 2021

Terdapat empat klub yang akan berlaga nanti, yakni Real Madrid FC U-18 dan FC Barcelona U-19 dari Spanyol, Kashima Antlers FC U-18 dari Jepang, serta Bhayangkara Presisi FC U-20 dari Indonesia. Keempat tim itu masing-masing akan berhadapan satu sama lain sebanyak satu kali.

Mereka bertanding dua hari sekali dengan waktu istirahat satu hari di antara pertandingannya. Laga perdana akan berlangsung pada Senin (7/8), laga kedua akan berlangsung pada Rabu (9/8) dan pertandingan terakhir fase grup akan dilaksanakan pada Jumat (11/8).

 BACA JUGA:

Setelah itu, akan berlanjut ke babak selanjutnya. Para pemain akan mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari dan baru akan kembali bertanding pada Senin (14/8). Di situ, nantinya akan berlangsung laga perebutan tempat ketiga dan kemudian partai puncak.

Dari empat klub peserta International Youth Championships 2023 tersebut, Barcelona U-19 dan Kashima Antlers FC U-18 lebih dulu akan menjajal kekuatan Garuda United U-17 dalam laga uji coba menuju Piala Dunia U-17 2023, yakni pada 2 dan 5 Agustus 2023. Lantas, bagaimana keseruan dari turnamen sepak bola International Youth Championship 2023?

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
