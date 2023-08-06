Respons Welber Jardim Setelah dalam Perjalanan Gabung TC Timnas Indonesia U-17 di Jakarta

PEMAIN diaspora, Welber Jardim, dalam perjalanan menuju Tanah Air untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17. Pemain yang merumput di klub muda Sao Paolo itu terbang dari Brasil ke Tanah Air.

Hal itu terungkap lewat akun Instagram prbadinya @welber07official. Ia memperlihatkan bahwa dirinya tengah berada di atas pesawat dan siap untuk terbang. Dia pun tak lupa berdoa agar perjalanannya lancar.

“Tuhan memberkati perjalanan ini,” kata Jardim dalam unggahan instastory-nya.

Jardim sendiri diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ayahnya merupakan seorang mantan pemain Persiba Balikpapan asal Brasil, Elisangelo Jardim de Jesus. Ibunya adalah orang asli Indonesia bernama Lielyana Halim.

Ia termasuk ke dalam daftar 34 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-17. Dia dipersiapkan untuk membela Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Kedatangan wonderkid Timnas Indonesia itu untuk memenuhi panggilan pelatih Bima Sakti. Meski belum pernah iku pemusatan latihan bersama dengan skuad Timnas Muda lainnya, namuan kedatangan Jardim telah ditunggu.