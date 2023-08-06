Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Welber Jardim Setelah dalam Perjalanan Gabung TC Timnas Indonesia U-17 di Jakarta

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:43 WIB
Respons Welber Jardim Setelah dalam Perjalanan Gabung TC Timnas Indonesia U-17 di Jakarta
Welber Jardim terbang ke Indonesia/Foto: Instagram
A
A
A

PEMAIN diaspora, Welber Jardim, dalam perjalanan menuju Tanah Air untuk memperkuat Timnas Indonesia U-17. Pemain yang merumput di klub muda Sao Paolo itu terbang dari Brasil ke Tanah Air.

Hal itu terungkap lewat akun Instagram prbadinya @welber07official. Ia memperlihatkan bahwa dirinya tengah berada di atas pesawat dan siap untuk terbang. Dia pun tak lupa berdoa agar perjalanannya lancar.

 Welber Jardim terbang ke Indonesia

“Tuhan memberkati perjalanan ini,” kata Jardim dalam unggahan instastory-nya.

Jardim sendiri diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ayahnya merupakan seorang mantan pemain Persiba Balikpapan asal Brasil, Elisangelo Jardim de Jesus. Ibunya adalah orang asli Indonesia bernama Lielyana Halim.

 BACA JUGA:

Ia termasuk ke dalam daftar 34 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-17. Dia dipersiapkan untuk membela Garuda Asia di Piala Dunia U-17 2023.

Kedatangan wonderkid Timnas Indonesia itu untuk memenuhi panggilan pelatih Bima Sakti. Meski belum pernah iku pemusatan latihan bersama dengan skuad Timnas Muda lainnya, namuan kedatangan Jardim telah ditunggu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645751/5-generasi-emas-sepak-bola-yang-gagal-angkat-trofi-piala-dunia-sjp.webp
5 Generasi Emas Sepak Bola yang Gagal Angkat Trofi Piala Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/arema_fc.jpg
Arema FC Krisis Pemain! Marcos Santos Tantang Kutukan Derbi Suramadu Demi Curi Poin di GBT
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement