HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klub Portugal Berminat Datangkan Bintang Timnas Futsal Indonesia Evan Soumilena, Negosiasi Tengah Berlangsung

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |08:23 WIB
Evan Soumilena diminati klub Portugal/Foto: Instagram
BINTANG Timnas Futsal Indonesia Evan Soumilena diincar klub Portugal, ADCR Caxinas. Klub tersebut pun disebut tengah menjalin negosiasi untuk memboyong pemain Black Steel Manokwari itu.

Penampilan Evan bersama Black Steel kian apik. Terkini, Evan mengamuk kala membawa timnya membantai Radit FC dengan skor 10-2 pada lanjutan Liga Futsal Profesional 2023, Sabtu (5/8/2023).

 Evan Soumilena

Bermain di GOR POPKI, Cibubur, Evan memborong lima gol pada laga tersebut. Penampilannya yang kian impresif bersama Black Steel menarik atensi klub luar negeri.

Dikabarkan bahwa klub asal Portugal, ADCR Caxinas berminat merekrut pemain berusia 26 tahun itu. Kabar tersebut disampaikan media asing yang spesifik mengulas futsal, Asean Futsal.

 BACA JUGA:

"Dikabarkan Evan Soumilena Pivot andalan Black Steel FC Papua dan Timnas Futsal Indonesia akan bergabung dengan klub Liga Placard Portugal, ADCR Caxinas," tulis laporan Asean Futsal, Minggu (6/8/2023).

Media tersebut juga menyebut bahwa ADCR Caxinas tengah menjalin negosiasi dengan pihak sang pemain. Masih misteri mengenai besaran gaji dan durasi kontrak yang ditawarkan ADCR Caxinas kepada pihak pemain berjuluk Evanmovic itu.

Halaman:
1 2
      
