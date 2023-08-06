Media Jepang Ungkap Penyebab Timnas Indonesia Berpotensi Jadi Tim yang Menakutkan di Piala Asia 2023

MEDIA Jepang, Football Tribe Japan, ungkap penyebab Timnas Indonesia berpotensi jadi tim yang menakutkan di Piala Asia 2023. Menurut Football Tribe Japan, strategi naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang berkekuatan besar di Piala Asia 2023.

Sebagaimana diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- berada di Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak di babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Turnamen tersebut akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Sebelum Piala Asia 2023 dimulai, PSSI diisukan akan menaturalisasi 6 pemain diaspora yang berkarier di Eropa untuk memperkuat skuad Timnas Indonesia. Mereka yakni Ragnar Oratmangoen (FC Groningen), Ilias Alhaft (Tanpa Klub/sebelumnya Almere City), Emil Audero (Sampdoria), Mees Hilgers (Fc Twente), Thom Haye (SC Herenveen), Jay Idzes (Venezia).

Rumor naturalisasi itu pun sampai ke media Jepang yakni Football Tribe Japan. Media negeri Sakura itu menyebut jika PSSI berhasil menaturalisasi keenam pemain keturunan tersebut, Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong diprediksi akan jadi kekuatan besar yang menakutkan di benua Asia khususnya Piala Asia 2023.

BACA JUGA:

"Semua pemain ini memiliki akar di Indonesia, dan PSSI yang berencana memperkuat timnas Indonesia melalui "strategi naturalisasi" sudah mengincar mereka sejak lama," tulis laporan Football Tribe Japan, dikutip Minggu (6/8/2023).

"Jika naturalisasi mereka terwujud, diprediksi mereka akan menjadi kekuatan besar bagi Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong," tambah media Jepang itu.

Sebab demikian, Football Tribe Japan memperingatkan kepada Timnas Jepang untuk tidak meremehkan Timnas Indonesia sedikitpun saat bersua di Piala Asia 2023. Terlebih, skuad Timnas Indonesia memiliki bakat besar dalam setiap individu pemain besutan Shin Tae-yong itu.

"Timnas Indonesia berada di Grup D bersama Jepang, Vietnam, dan Irak di babak penyisihan grup Piala Asia yang akan digelar di Qatar awal tahun depan," tulis Football Tribe Japan.