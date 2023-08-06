Ditanya Media Belanda soal Shin Tae-yong, Begini Respons Pemain Timnas Indonesia Rafael Struick

PEMAIN Timnas Indonesia, Rafael Struick, ditanya media Belanda soal sang pelatih, Shin Tae-yong. Dia pun memberi jawaban yang sangat positif.

Ya, Rafael Struick sudah merasakan diasuh oleh Shin Tae-yong. Hal itu terjadi usai dirinya resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Rafael Struick resmi menjalani upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, pada 22 Mei 2023. Setelah itu, striker berusia 20 tahun itu langsung mendapat panggilan membela Timnas Indonesia.

Debut Rafael Struick di Timnas Indonesia senior terjadi pada 14 Juli 2023. Kala itu, dia dimainkan pada laga Timnas Indonesia vs Palestina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023.

Kemudian, Rafael Struick kembali mendapat kesempatan bemain kala Timnas Indonesia melawan sang juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina. Sayangnya, dalam dua laga itu, striker ADO Den Haag itu belum bisa menyumbangkan gol.

Rafael Struick pun kini sudah memiliki penilaian tersendiri soal sang pelatih, Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu adalah pelatih yang sangat sibuk.

Hal itu terjadi karena Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Selain Timnas Indonesia senior, dia juga menangani Timnas Indonesia U-23 dan bahkan pernah untuk Timnas Indonesia U-20.