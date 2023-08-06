Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ditanya Media Belanda soal Shin Tae-yong, Begini Respons Pemain Timnas Indonesia Rafael Struick

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:24 WIB
Ditanya Media Belanda soal Shin Tae-yong, Begini Respons Pemain Timnas Indonesia Rafael Struick
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Rafael Struick, ditanya media Belanda soal sang pelatih, Shin Tae-yong. Dia pun memberi jawaban yang sangat positif.

Ya, Rafael Struick sudah merasakan diasuh oleh Shin Tae-yong. Hal itu terjadi usai dirinya resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Rafael Struick

Rafael Struick resmi menjalani upacara pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, pada 22 Mei 2023. Setelah itu, striker berusia 20 tahun itu langsung mendapat panggilan membela Timnas Indonesia.

Debut Rafael Struick di Timnas Indonesia senior terjadi pada 14 Juli 2023. Kala itu, dia dimainkan pada laga Timnas Indonesia vs Palestina dalam agenda FIFA Matchday Juni 2023.

Kemudian, Rafael Struick kembali mendapat kesempatan bemain kala Timnas Indonesia melawan sang juara Piala Dunia 2022, yakni Timnas Argentina. Sayangnya, dalam dua laga itu, striker ADO Den Haag itu belum bisa menyumbangkan gol.

Rafael Struick pun kini sudah memiliki penilaian tersendiri soal sang pelatih, Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan itu adalah pelatih yang sangat sibuk.

Hal itu terjadi karena Shin Tae-yong menangani Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Selain Timnas Indonesia senior, dia juga menangani Timnas Indonesia U-23 dan bahkan pernah untuk Timnas Indonesia U-20.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/51/1645999/wondr-by-bni-indonesia-international-challenge-2025-ii-dimulai-cek-jadwal-dan-link-di-vision-gjm.webp
WONDR by BNI Indonesia International Challenge 2025 II Dimulai! Cek Jadwal dan Link di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/ac_milan.jpg
AC Milan dan Inter Ditimpa Masalah Serius jelang Derby della Madonnina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement