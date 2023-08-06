Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Alex Telles, Pemain Manchester United Ini Segera Susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr

Nanda Aria , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:12 WIB
Setelah Alex Telles, Pemain Manchester United Ini Segera Susul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr
Cristiano Ronaldo/Foto: Reuters
A
A
A

SETELAH Alex Telles, tampaknya ada pemain Manchester United lain yang segera menyusul Cristiano Ronaldo ke Al Nassr. Ia adalah Eric Bailly yang terus mencari klub baru di bursa transfer musim panas ini.

Dilaporkan Football365.com, Manchester United disebut telah menerima dua tawaran untuk Eric Bailly dari klub Liga Pro Arab Saudi. Salah satu di antaranya dari Al Nassr.

 Alex Telles

Bukan rahasia lagi bahwa Erik ten Hag dengan senang hati akan membiarkan Bailly pergi musim panas ini setelah sang bek menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman.

Kontrak pemain berusia 29 tahun itu tersisa satu tahun lagi di Old Trafford. Ada opsi satu tahun lagi dalam kesepakatannya, tetapi opsi ini sepertinya tidak akan diambil.

 BACA JUGA:

Mengingat sang bek tidak disukai oleh Ten Hag, kepindahan musim panas ini tampaknya lebih mungkin terjadi.

Bulan lalu Fabrizio Romano mengklarifikasi bahwa sang bek tidak lagi dalam rencana manajer dan dia bebas untuk hengkang dari Old Trafford.

“Eric Bailly, bukan bagian dari skuad Manchester Utd yang melakukan perjalanan untuk tur AS karena dia keluar dari proyek dan diperkirakan akan pergi,” jelas Fabrizio Romano.

