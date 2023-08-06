Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bima Sakti Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18

Maulana Yusuf , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |05:44 WIB
Bima Sakti Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18
Timnas Putri Indonesia U-17 kala berlaga. (Foto: Instagram/@iycindonesia)
A
A
A

BIMA Sakti ungkap penyebab Timnas Indonesia U-17 kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18 di laga uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U-17 itu menyebut pihaknya sulit untuk mencari video analisis Kashima Antlers U-18 sehingga anak asuhnya lengah dalam mengantisipasi set piece lawan yang berujung gol.

Pada laga yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam WIB itu, Bima Sakti menurunkan 11 pemain utama. Mereka adalah Ikram Algiffari, Amirul Amin, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky, Rizdjar Nurviat, Figo Dennis, Muhammad Kafiatur, Ji Da Bin, M Riski Afrisal, Nabil Asyura, dan Arkhan Kaka.

Timnas Indonesia U-17

Begitu babak pertama dimulai, Timnas Indonesia U-17 yang bernama Garuda United U-17 dan Kashima Antlers U-18 silih berganti memberi tekanan. Lalu pada menit ke-31, pemain asal Jepang, Yugo Okawa, mendapat kartu kuning setelah melanggar Ji Da Bin.

Setelah sejumlah peluang didapatkan, Kashima Antlers U-18 pada akhirnya sukses membuka keunggulan melalui gol yang dicetak Haruto Masumoto pada menit ke-45+7. Keunggulan Kashima Antlers U-18 dengan skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bima Sakti memasukkan sejumlah pemain seperti Jehan Pahlevi, Habil Akbar, Achmad Zidan, Mokh Hanif, Aaron Liam, dan Muhammad Ridho. Perubahan strategi yang dilakukan Bima Sakti pun berbuah manis.

Timnas Indonesia U-17 berhasil mencetak gol penyeimbang lewat tendangan penalti Figo Dennis di menit ke-56. Bahkan, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sempat memimpin 2-1 lewat gol Riski Afrisal di menit ke-64.

Sayangnya, Kashima Antlers U-18 dapat menyamakan kedudukan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-70. Pada akhirnya, tim asal Jepang itu mampu membalikkan keadaan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-88 yang membuat Timnas Indonesia U-17 kalah 2-3 dari mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/19/11/1645869/42-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-spanyol-hingga-skotlandia-ukir-sejarah-mem.webp
42 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Spanyol hingga Skotlandia Ukir Sejarah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/mnc_tourism_indonesia_melaju_ke_semifinal_usai_men.jpg
MNC Tourism Kalahkan MNC Insurance dan Melaju ke Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement