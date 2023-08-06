Bima Sakti Ungkap Penyebab Timnas Indonesia U-17 Kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18

BIMA Sakti ungkap penyebab Timnas Indonesia U-17 kalah 2-3 dari Kashima Antlers U-18 di laga uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U-17 itu menyebut pihaknya sulit untuk mencari video analisis Kashima Antlers U-18 sehingga anak asuhnya lengah dalam mengantisipasi set piece lawan yang berujung gol.

Pada laga yang digelar di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, pada Sabtu 5 Agustus 2023 malam WIB itu, Bima Sakti menurunkan 11 pemain utama. Mereka adalah Ikram Algiffari, Amirul Amin, Iqbal Gwijangge, Sulthan Zaky, Rizdjar Nurviat, Figo Dennis, Muhammad Kafiatur, Ji Da Bin, M Riski Afrisal, Nabil Asyura, dan Arkhan Kaka.

Begitu babak pertama dimulai, Timnas Indonesia U-17 yang bernama Garuda United U-17 dan Kashima Antlers U-18 silih berganti memberi tekanan. Lalu pada menit ke-31, pemain asal Jepang, Yugo Okawa, mendapat kartu kuning setelah melanggar Ji Da Bin.

Setelah sejumlah peluang didapatkan, Kashima Antlers U-18 pada akhirnya sukses membuka keunggulan melalui gol yang dicetak Haruto Masumoto pada menit ke-45+7. Keunggulan Kashima Antlers U-18 dengan skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Bima Sakti memasukkan sejumlah pemain seperti Jehan Pahlevi, Habil Akbar, Achmad Zidan, Mokh Hanif, Aaron Liam, dan Muhammad Ridho. Perubahan strategi yang dilakukan Bima Sakti pun berbuah manis.

Timnas Indonesia U-17 berhasil mencetak gol penyeimbang lewat tendangan penalti Figo Dennis di menit ke-56. Bahkan, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-17- sempat memimpin 2-1 lewat gol Riski Afrisal di menit ke-64.

Sayangnya, Kashima Antlers U-18 dapat menyamakan kedudukan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-70. Pada akhirnya, tim asal Jepang itu mampu membalikkan keadaan lewat sundulan Koji Oyama di menit ke-88 yang membuat Timnas Indonesia U-17 kalah 2-3 dari mereka.