HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

11 Posisi Pemain Sepak Bola dan Peran Tugasnya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |01:39 WIB
11 Posisi Pemain Sepak Bola dan Peran Tugasnya
Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

11 posisi pemain sepak bola dan peran tugasnya akan dibahas dalam artikel ini. Sepak bola menjadi salah satu olahraga yang sudah sangat populer di berbagai belahan dunia.

Dalam peraturannya, setiap tim sepak bola memiliki 11 pemain dengan sejumlah pemain cadangan. Setiap pemain pun memiliki posisi dengan tugas dan fungsi yang berbeda-beda.

Nah, berikut 11 posisi pemain sepak bola dan peran tugasnya yang mungkin belum Anda ketahui.

11. Penyerang tengah – center forward

Lionel Messi

Seorang pemain yang berposisi sebagai penyerang tengah memiliki tugas untuk menerima umpan dari pemain sayap, gelandang, ataupun penyerang bayangan. Apabila ada peluang, penyerang tengah akan dengan segera mencetak gol.

10. Penyerang sayap – wing forward

Manchester United

Seperti namanya, pemain penyerang sayap memiliki tugas untuk menggempur serangan dari sisi sayap ataupun mencetak gol. Tak hanya itu, pemain sayap juga harus memberi ruang dan umpan kepada penyerang tengah serta penyerang bayangan.

9. Penyerang bayangan – second striker

Inter Milan

Penyerang bayangan berada di belakang penyerang tengah. Mereka memiliki tugas untuk memecah konsentrasi dari pemain bertahan lawan. Tidak sampai di situ saja, penyerang bayangan juga harus bisa mencetak gol.

8. Gelandang serang – attacking midfielder

Manchester City

Gelandang serang memiliki julukan sebagai otak permainan karena tugasnya menciptakan pola penyerangan yang strategis. Selain itu, mereka juga harus bisa menciptakan peluang gol untuk striker.

7. Gelandang tengah – center midfielder

Marselino Ferdinan

Pemain dengan posisi gelandang tengah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjaga wilayah tengah lapangan. Mereka mengatur ritme serta alur permainan.

