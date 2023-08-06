Media Vietnam Soroti Shin Tae-yong yang Kesulitan Persiapkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2023, Bandingkan dengan Vietnam

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti Shin Tae-yong dalam mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di Piala AFF U-23 2023. Mereka menyebut Shin Tae-yong masih kesulitan mempersiapkan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23, padahal ajang Piala AFF U-23 2023 akan segera bergulir.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan berlaga d Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung pada 17-26 Agustus 2023. Ajang itu akan digelar di Thailand.

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan juga Timor Leste. Laga perdana Piala AFF U-23 2023 pun akan dilakoni Timnas Indonesia U-23 pada 18 Agustus 2023 dengan melawna Malaysia.

Sayangnya, jelang sekira 10 hari dimulainya ajang Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong masih tampak kesulitan mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U-23. Hingga saat ini, belum ada daftar pemain yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U-23. Bahkan, pemusatan latihan (TC) juga belum digelar sampai saat ini.

Kondisi itu jadi sorotan media Vietnam, Soha.vn. Mereka turut menyoroti penyebab Timnas Indonesia U-23 yang belum bisa berkumpul juga sampai saat ini.

“Dengan sisa waktu 10 hari lagi, turnamen Piala AFF U-23 2023 dimulai di Thailand, namun sejauh ini skuad Timnas Indonesia U-23 belum bisa bergabung,” tulis media Vietnam, Soha.vn, dikutip Minggu (6/8/2023).

“Timnas Indonesia U-23 menghadapi kesulitan menjelang turnamen Piala AFF U-23 2023 (mulai 17 Agustus di Thailand). Alasannya, Timnas Indonesia U-23 belum berkumpul dan mungkin masih kehilangan beberapa pilar di turnamen mendatang,” lanjutnya.

“Alih-alih mengadakan pemusatan latihan, pelatih Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan apa pun terkait persiapan Timnas Indonesia U-23,” jelas Soha.vn.