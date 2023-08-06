Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Shin Tae-yong yang Kesulitan Persiapkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2023, Bandingkan dengan Vietnam

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:46 WIB
Media Vietnam Soroti Shin Tae-yong yang Kesulitan Persiapkan Timnas Indonesia U-23 Jelang Piala AFF U-23 2023, Bandingkan dengan Vietnam
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyoroti Shin Tae-yong dalam mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U-23 jelang tampil di Piala AFF U-23 2023. Mereka menyebut Shin Tae-yong masih kesulitan mempersiapkan skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23, padahal ajang Piala AFF U-23 2023 akan segera bergulir.

Ya, Timnas Indonesia U-23 akan berlaga d Piala AFF U-23 2023 yang berlangsung pada 17-26 Agustus 2023. Ajang itu akan digelar di Thailand.

Timnas Indonesia U-23

Berdasarkan hasil drawing, Timnas Indonesia U-23 tergabung di Grup B bersama Malaysia dan juga Timor Leste. Laga perdana Piala AFF U-23 2023 pun akan dilakoni Timnas Indonesia U-23 pada 18 Agustus 2023 dengan melawna Malaysia.

Sayangnya, jelang sekira 10 hari dimulainya ajang Piala AFF U-23 2023, Shin Tae-yong masih tampak kesulitan mempersiapkan skuad Timnas Indonesia U-23. Hingga saat ini, belum ada daftar pemain yang dipanggil untuk membela Timnas Indonesia U-23. Bahkan, pemusatan latihan (TC) juga belum digelar sampai saat ini.

Kondisi itu jadi sorotan media Vietnam, Soha.vn. Mereka turut menyoroti penyebab Timnas Indonesia U-23 yang belum bisa berkumpul juga sampai saat ini.

“Dengan sisa waktu 10 hari lagi, turnamen Piala AFF U-23 2023 dimulai di Thailand, namun sejauh ini skuad Timnas Indonesia U-23 belum bisa bergabung,” tulis media Vietnam, Soha.vn, dikutip Minggu (6/8/2023).

“Timnas Indonesia U-23 menghadapi kesulitan menjelang turnamen Piala AFF U-23 2023 (mulai 17 Agustus di Thailand). Alasannya, Timnas Indonesia U-23 belum berkumpul dan mungkin masih kehilangan beberapa pilar di turnamen mendatang,” lanjutnya.

“Alih-alih mengadakan pemusatan latihan, pelatih Shin Tae-yong belum memberikan pernyataan apa pun terkait persiapan Timnas Indonesia U-23,” jelas Soha.vn.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184264/rizky_ridho-Dpk4_large.jpg
Media Inggris Remehkan Gol Rizky Ridho yang Masuk Nominasi Puskas Award 2025: Membosankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/19/11/1645967/curacao-negara-terkecil-yang-lolos-ke-piala-dunia-populasi-cuma-sekelurahan-lenteng-agung-bzg.jpg
Curacao, Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia: Populasi Cuma Sekelurahan Lenteng AgungÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/19/gelandang_ac_milan_adrien_rabiot.jpg
AC Milan Dapat Tiga Kabar Baik Sekaligus jelang Derby della Madonnina Lawan Inter
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement