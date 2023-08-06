Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht, Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Berambisi Segera Debut di Kasta Teratas Liga Belanda

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:22 WIB
Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht, Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Berambisi Segera Debut di Kasta Teratas Liga Belanda
Ivar Jenner kala membela FC Utrecht. (Foto: FC Utrecht)
A
A
A

UTRECHT – Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner, telah resmi perpanjang kontrak dengan FC Utrecht. Kini, dia pun berambisi segera debut di kasta teratas Liga Belanda.

Keinginan Ivar Jenner pun berpotensi terwujud. Sebab, dia memang sudah promosi ke tim utama FC Utrecht.

Ivar Jenner

Sebelumnya, pemain berposisi gelandang itu tampil di Eerste Divisie (kasta kedua Liga Belanda) bersama FC Jong Utrecht. Ivar Jenner pun tercatat mentas di 18 laga bersama FC Jong Utrecht pada musim 2022-2023.

Kini, Ivar Jenner pun makin percaya diri untuk mentas bersama FC Utrecht usai resmi meneken kontrak baru. Dia pun mengatakan sangat ingin memulai debutnya di tim utama dalam waktu dekat. Namun, saat ini dia akan bekerja keras dan agar tetap berada di tim utama saat ini.

Ivar Jenner mengatakan akan berusaha segera beradaptasi dengan skuadnya lebih dahulu. Gelandang berusia 19 tahun itu pun akan menunjukkan kualitas yang dimiliki.

"Ya, tentu saja itu yang saya harapkan. Saya berharap tetap dengan tim utama, tentu semua orang berhak mengharapkan demikian, lihat saja nanti," ucap Ivar Jenner, dilansir dari Channel Youtube FC Utrecht, Minggu (6/8/2023).

"Saya bisa menunjukkan diri saya dan bahwa saya punya level. Akan tetapi, masih banyak hal yang masih harus saya pelajari. Sekarang waktunya saya untuk menguasai semua secepat mungkin," ucapnya.

"Saya pikir jika terus seperti ini, kesempatan akan datang dan semua berharap itu, persiapan berjalan sangat baik," jelas Ivar Jenner.

