PSM Makassar dan Persita Tangerang Kena Hukuman Denda Komdis PSSI

PSM Makassar dan Persita Tangerang kena hukuman denda Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Kedua tim mendapatkan hukuman atas peristiwa di laga pekan keenam Liga 1 2023-2024.

Hasil sidang Komdis PSSI sudah dirilis pada Minggu (6/8/2023). Namun, hukuman PSM dan Persita dibedakan berdasarkan pelanggarannya masing-masing.

Juku Eja – julukan PSM – kena sanksi lebih berat ketimbang Persita. PSM didenda Rp50 juta selagi Persita kena denda Rp25 juta.

Denda yang diterima PSM itu imbas laga melawan Persik Kediri di Stadion B.J.Habibie, Parepare, Kamis (3/8/2023). Pasalnya, ada lima pemain tim tuan rumah mendapatkan kartu kuning dalam laga itu.

Tim besutan Bernardo Tavares sendiri takluk di kandang dengan skor 1-2 dari Persik kediri. Ini merupakan kekalahan kedua PSM di kandang sendiri pada musim ini.

Sementara itu, Persita mendapatkan hukuman saat melawan Bhayangkara FC. Pertemuan kedua tim berlangsung di Indomilk Arena, Kamis (3/8/2023).

Dalam laga itu, ada insiden pelemparan minuman kemasan ke arah perangkat pertandingan. Pelemparan itu disinyalir datang dari suporter Persita yang berada di tribun selatan.